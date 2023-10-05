'Масштабная работа': Свитан раскрыл, где изготавливают украинские баллистические ракеты

Как только они будут полностью готовы выйти на боевое дежурство, Украина увидит масштабную работу наших баллистических ракет, считает Свитан.

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Свитан рассказал о баллистических ракетах Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

На сайте Главред состоялся чат с военным экспертом, полковником запаса Романом Свитаном. Общаясь с читателями, он рассказал, где украинские баллистические ракеты.

"Сейчас произведены украинские баллистические ракеты в Саудовской Аравии-Гром-1, проект "Сапсан". Они были проданы вместе с технической документацией. Есть параллельный проект Гром-2 с дальностью до 300 км, и Гром-1 у саудитов (300 км). Они запущены в производственном цикле, и они уже работали, показав себя еще в прошлом году вблизи Новофедоровки - это были удары именно баллистическими ракетами", - отметил эксперт.

Свитан подчеркнул, что как только они будут полностью готовы выйти на боевое дежурство, Украина увидит масштабную работу наших баллистических ракет.

"Ни один верховный главнокомандующий за последние более 30 лет независимости Украины не занимался ни ракетами, ни самолетами, ни авиацией в целом, ни дальнобойными средствами поражения - ничем подобным. Наоборот, они уничтожили практически все, что можно было уничтожить", - отметил он.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с полковником запаса Романом Свитаном:

Напомним, что Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS. Чиновник из Пентагона Дуглас Буш подтвердил готовность передать Украине "кассетный" вариант ракет ATACMS. Осталось дождаться решения президента Байдена.

ВСУ могут получить дальнобойные ракеты от четырех стран. Огрызко рассказал, что Запад еще определяется с тем, что считать победой Украины и поражением России. Однако, считает, что Украина должна стать членом НАТО и Евросоюза.

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