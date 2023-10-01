УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Почему США не передают Украине ATACMS: Огрызко раскрыл мотив Запада

Яна Ставская
1 октября 2023, 19:58 обновлено 1 октября, 19:58
Запад все еще определяется, что считать поражением России, уверен Владимир Огрызко.
Белый дом, ракета ATACMS
ATACMS скоро могут быть уже в Украине / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Википедия

Принять решение по передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS не дает отсутствие политической воли Белого дома.

Как отметил во время чата на Главреде рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко, Запад еще определяется с тем, что считать победой Украины и поражением России.

Позиция некоторых западных чиновников, что смена власти в России приведет к политическим изменениям в самой стране, по мнению Огрызко, неправильна. В таком случае ничего не изменится, "и через несколько лет мы получим такого же монстра, а, может, даже худшего".

"Поэтому вопрос в том, что ставить целью этой войны. Если мы говорим о том, что нужно одержать победу над политической системой РФ, которая сегодня превратилась в глобальное зло, это одна тактика и стратегия; если - о том, что нужно заменить Путина на "мутина", то это другая стратегия; если - о том, что Украина должна победить и стать страной, которая будет сама себя оборонять от возможной агрессии России, это третья стратегия; если – о том, что Украина должна стать членом НАТО и Евросоюза, то это четвёртая стратегия. Короче говоря, есть много вариантов", - объяснил дипломат.

По его словам, сначала "нужно определиться, чего именно мы хотим достичь, а затем под эту цель автоматически появятся предложения, как это сделать".

Вместе с тем, отметил Огрызко, сейчас Украина действительно приблизилась к положительному решению по предоставлению дальнобойных ракет.

"А за этим решением сразу появится и соответствующее решение Германии (относительно ракет Taurus, – ред.). Тогда у нас будет как минимум четыре страны, которые могут нас снабдить этими ракетами", - уверен дипломат.

Другой вопрос - в количестве предоставленных ракет и их состоянии.

Сколько этих ракет будет. 10? 20? 30? 50? А если нам нужно 500 для того, чтобы сломать российскую военную машину? Еще один вопрос - какие ракеты. Сверхсовременные или уже немножечко устаревшие? Какова будет их эффективность? Куча проблем, куча вопросов. Но всё зависит от того, что мы хотим иметь в итоге", - добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

ATACMS для Украины

В последнее время усилились слухи о скорой передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые, по мнению экспертов, смогут помочь Украине с деоккупацией Крыма.

При этом отмечалось, что США предоставят ВСУ пока ограниченное число ракет.

Аналитики считают, что передача ATACMS может каким-то образом разблокировать Украине поставки Taurus, которые искусственно задерживает Олаф Шольц из-за страха вовлечения ФРН в российско-украинскую войну.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США Владимир Огрызко война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Мы имеем большие проблемы": "друг Путина" и победитель выборов в Словакии хочет прекратить помощь Украине

"Мы имеем большие проблемы": "друг Путина" и победитель выборов в Словакии хочет прекратить помощь Украине

19:33 Мир
Ударит +8: "бабье лето" заканчивается, в Украину врывается похолодание

Ударит +8: "бабье лето" заканчивается, в Украину врывается похолодание

19:17 Синоптик
Бои лоб в лоб: под Бахмутом разворачиваются ключевые события - ВСУ

Бои лоб в лоб: под Бахмутом разворачиваются ключевые события - ВСУ

18:15 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:58

Почему США не передают Украине ATACMS: Огрызко раскрыл мотив Запада

19:33

"Мы имеем большие проблемы": "друг Путина" и победитель выборов в Словакии хочет прекратить помощь Украине

19:17

Ударит +8: "бабье лето" заканчивается, в Украину врывается похолодание

18:56

Настя Каменских дала концерт в Киеве: Потап не явился

18:18

"Можно сказать, при Вас сдохну, дон": звезда "Квартала 95" сделал искрометную пародию на Кадырова и ПутинаВидео

Украина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - ЗаблоцкийУкраина уничтожит Крымский мост ракетами ATACMS, войска РФ будут бежать с полуострова - Заблоцкий
18:15

Бои лоб в лоб: под Бахмутом разворачиваются ключевые события - ВСУ

17:42

Не едут: дипломат объяснил, почему Германия передала партию нерабочих Leopard

17:40

Деньги от США Украине поступать не перестанут, есть еще запасы помощи - МИД

17:38

Есть несколько причин: как развенчаться после развода

Реклама
16:49

"Я запараноил": внук Пугачевой испугался, что его хотят убить в США

16:37

Почему орехи нужно замачивать в воде: результат приятно удивит

16:35

Отказался воевать: появились детали сдачи еще одного военного летчика РФ

16:07

Преемник Уоллеса предложил отправить в Украину британские войска: что ответил Сунак

16:01

Гороскоп на октябрь 2023 для Рыб: новость, переезд, расширение мировоззренияВидео

15:50

Кого лучше не пускать в дом 2 октября, чтобы не навлечь беду: старые приметы

15:32

Гороскоп на октябрь 2023 для Водолеев: судьба подтолкнет к принятию решенийВидео

15:27

ГУР устроил атаку дронов со взрывом по стоянке вертолетов в Сочи - СМИ

14:56

РФ стянула "элитные" части и технику: в ВСУ назвали условие штурма Бахмута

14:35

"Бавовна" в Крыму: в Джанкое по складу врагов прилетела ракета - местные жители

14:18

Боятся украинских БПЛА: оккупанты "нарисовали" Ту-95 в Энгельсе - их выдали детали

Реклама
14:00

Финалист Холостячки Алексей Трегубенко впервые "засветил" маму своего первенца

13:55

"Быть до последних дней творцом": рецензия на фильм "Творец"

13:47

РФ готова воевать вдолгую: в Британии дали тревожный прогноз насчет сроков войны

13:18

Деньги гребет лопатой: блогер Волошин рассказал подписчикам сколько денег зарабатывает

12:50

Дроны атаковали российские города: раздавались взрывы и вспыхнул пожар

12:47

Shahed может уходить от РЭБ: РФ бьет по Украине модернизированными дронами

12:36

Медведев "проснулся": угрожает бить по заводам Германии из-за поставок Taurus

12:28

Лунный календарь на 2 октября: что Месяц предвещает в личной жизни, здоровье и деньгах

11:44

Россия в сентябре побила "рекорд" по применению "Шахедов": с чем это связано

11:43

Потеря Крыма будет роковым поражением для Путина - Огрызко

11:42

В Словакии на выборах побеждают "друзья Путина" из пророссийской партии Фицо

10:40

В Кремле запутались, какие территории Украины считают оккупированными - ISW

10:39

В КНДР опозорились абсурдным заявлением насчет войны РФ с Украиной

10:36

Василий Вирастюк откровенно рассказал о своем скандальном разводе после 15 лет брака

10:16

Вывела на сцену дочь без согласия отца: предательница Лорак с розмахом отметила 45-летие

09:44

"Полезные идиоты": экс-глава МИД назвал, кто в ЕС готов плясать под дудку КремляВидео

09:41

Именины 2 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:31

Мы наблюдаем начало вытеснения России с Кавказамнение

09:23

"45 дней без помощи Украины": Байден отреагировал на такое принятие бюджета США

08:40

Есть прилеты и разрушения: РФ массированно била по Украине, названы цели ударов

Реклама
08:31

Таким десертом не наесться: простой рецепт синабонов с яблоками и корицей для особого завтрака

07:24

Россия массированно атаковала Украину дронами: в Черкасской области есть попадание

06:55

Сколько продлится война?мнение

06:30

Эти вещи нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы: важные приметы дня

05:30

Путин – "говорящая голова": Свитан рассказал, кто правит РоссиейВидео

04:54

Гороскоп на октябрь 2023 для Скорпионов: человек из прошлого, поездка и тайнаВидео

03:30

РФ стянула ударный кулак и готовит штурм: два города Украины под угрозой – Жданов

02:35

"Мы получим все и сразу": Свитан рассказал, когда наступит переломный момент в войнеВидео

01:35

Огрызко рассказал, перерастет ли ситуация в Карабахе в полноценную войну в регионе

30 сентября, суббота
23:50

"Продолжается боевая работа": ВСУ нанесли огромные потери оккупантам - Тарнавский

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять