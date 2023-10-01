Почему США не передают Украине ATACMS: Огрызко раскрыл мотив Запада

Запад все еще определяется, что считать поражением России, уверен Владимир Огрызко.

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ATACMS скоро могут быть уже в Украине / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Википедия

Принять решение по передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS не дает отсутствие политической воли Белого дома.

Как отметил во время чата на Главреде рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко, Запад еще определяется с тем, что считать победой Украины и поражением России.

Позиция некоторых западных чиновников, что смена власти в России приведет к политическим изменениям в самой стране, по мнению Огрызко, неправильна. В таком случае ничего не изменится, "и через несколько лет мы получим такого же монстра, а, может, даже худшего".

"Поэтому вопрос в том, что ставить целью этой войны. Если мы говорим о том, что нужно одержать победу над политической системой РФ, которая сегодня превратилась в глобальное зло, это одна тактика и стратегия; если - о том, что нужно заменить Путина на "мутина", то это другая стратегия; если - о том, что Украина должна победить и стать страной, которая будет сама себя оборонять от возможной агрессии России, это третья стратегия; если – о том, что Украина должна стать членом НАТО и Евросоюза, то это четвёртая стратегия. Короче говоря, есть много вариантов", - объяснил дипломат.

По его словам, сначала "нужно определиться, чего именно мы хотим достичь, а затем под эту цель автоматически появятся предложения, как это сделать".

Вместе с тем, отметил Огрызко, сейчас Украина действительно приблизилась к положительному решению по предоставлению дальнобойных ракет.

"А за этим решением сразу появится и соответствующее решение Германии (относительно ракет Taurus, – ред.). Тогда у нас будет как минимум четыре страны, которые могут нас снабдить этими ракетами", - уверен дипломат.

Другой вопрос - в количестве предоставленных ракет и их состоянии.

Сколько этих ракет будет. 10? 20? 30? 50? А если нам нужно 500 для того, чтобы сломать российскую военную машину? Еще один вопрос - какие ракеты. Сверхсовременные или уже немножечко устаревшие? Какова будет их эффективность? Куча проблем, куча вопросов. Но всё зависит от того, что мы хотим иметь в итоге", - добавил Огрызко.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

ATACMS для Украины

В последнее время усилились слухи о скорой передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые, по мнению экспертов, смогут помочь Украине с деоккупацией Крыма.

При этом отмечалось, что США предоставят ВСУ пока ограниченное число ракет.

Аналитики считают, что передача ATACMS может каким-то образом разблокировать Украине поставки Taurus, которые искусственно задерживает Олаф Шольц из-за страха вовлечения ФРН в российско-украинскую войну.

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