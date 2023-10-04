УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

Алёна Воронина
4 октября 2023, 09:17 обновлено 4 октября, 09:37
Мэр города призвал местных жителей быть осторожными и предупредил о новой угрозе ракетного удара.
Дым, ракета
В Кривом Роге взрывы после атаки оккупантов/ коллаж: Главред, фото: pixabay, Минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог на Днепропетровщине. В городе произошли взрывы.

Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул. Также он предупредил о новой угрозе – к населенному пункту приближаются еще другие скоростные ракеты.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении", – написал он в Telegram.

видео дня

В то же время начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил в Facebook, что в городе работает противовоздушная оборона.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 08:40, а через полчаса в 09:10 ее отменили.

Перед объявлением воздушной тревоги в Воздушных силах ВСУ сообщали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и существует угроза применения авиационного вооружения.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, Россия массированно атаковала Украину дронами в ночь на 1 октября. Российские оккупанты массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области есть попадание по промышленной инфраструктуре.

Также российские оккупанты в ночь на понедельник, 2 октября, ударили по Украине дронами-камикадзе и управляемыми авиационными бомбами – есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура. В ВСУ сообщили, что враг снова направил удары на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.

В результате обстрела оккупантами Херсона в ночь на 2 октября пострадала семья с детьми. РФ обстреляла жилые кварталы, в частном доме вспыхнул пожар. Пострадали мать и двое детей. У матери - осколочные ранения, 13-летняя девочка получила ранения средней тяжести, у ее 12-летней сестры врачи диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела.

Кроме этого, оккупанты атаковали Харьков утром 2 октября. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за пределами Харькова было зафиксировано попадание вражеских ракет С-300.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Кривого Рога Днепропетровская область вторжение России ракетный удар Кривой Рог
Реклама

Главное за день

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

09:53 Мир
Электронный реестр военнообязанных уже действует, он наполнен на 90% – Федоров

Электронный реестр военнообязанных уже действует, он наполнен на 90% – Федоров

09:51 Украина
Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

09:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:53

У ВСУ есть 6-8 недель: у Байдена сделали прогноз о погоде и контрнаступлении

09:51

Электронный реестр военнообязанных уже действует, он наполнен на 90% – Федоров

09:40

"Закончит, как Сталин": Свитан рассказал, как умрет ПутинВидео

09:25

Без нее никак: зачем на шортах делают сетку и почему она так важна

09:17

Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
09:05

Лунный день 5 октября: о какой опасности предупреждает Месяц в этот день

08:58

Ожила и выразительно шевелится "международная жизнь россии"мнение

08:44

В Венеции автобус слетел с эстакады и загорелся: среди погибших - украинцыВидео

08:38

Эксперты назвали лучшее средство от известкового налета: оно есть в каждом доме

Реклама
08:36

Армия РФ активизируется на 3 направлениях: майор запаса ВСУ назвал главную задачу врага

08:05

Ты забудешь навсегда о картошке-фри: рецепт жареных картофельных палочек за 20 минут

07:53

Под Лиманом на Донбассе погиб доброволец из Латвии

07:27

"Долбит нормально": в Белгороде и Брянске ночью гремели взрывыВидео

07:15

Именины 5 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

06:55

Удивительная оптическая иллюзия: нужно найти число 780 за 10 секунд

06:51

Украина может стать членом ЕС в 2030 году: глава Евросовета назвал условия

06:25

Как сказать на украинском "редко, но метко" и "вешать лапшу": ответ АвраменкоВидео

06:22

Обвал гривны или в чем же причина действий НБУ?мнение

05:15

Эксперт рассказал, возможна ли заморозка войны в Украине и при каких условиях

04:40

15-летняя дочь Миллы Йовович снялась для обложки глянца в провокационном образе

Реклама
04:15

BILD: Россия уже подтвердила применение новых ракет из Ирана на войне

03:40

Как заготовить капусту: копеечная добавка гарантирует стопроцентный результат

03:10

Эксперт пояснил, как нужно оценивать слова Шольца о ядерном разоружении

02:40

России хватит собственного оружия еще на 2-3 года войны – Киричевский

02:02

Всмятку, вкрутую и в мешочек: как долго нужно варить яйца

01:32

Затмение в октябре 2023 будет "дьявольским": астролог рассказал, чем это грозитВидео

00:17

Еще женатый Хью Джекман уже ищет себе новую жену - СМИ

03 октября, вторник
23:48

Самая большая пыточная Европы: РФ устроила ад в захваченном Мелитополе

23:35

Денис Казанский. Кошмарная прогулка по МариуполюВидеоблоги

23:02

ЕС готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок - Politico

22:43

"Времени мало": у Байдена откровенно высказались насчет финансовой помощи Украине

22:32

На войне погибли добровольцы из Беларуси: воевали за Украину

22:25

Украинская разведка оценила "ноу-хау" оккупантов на аэродроме Ту-95 в Энгельсе

22:08

Назло Добрынину: Даша Квиткова намекнула на новый роман

21:55

В Крыму и Белгородской области прогремели взрывы: РФ истерит из-за "Нептунов"

21:48

НАТО выставит сотни тысяч "штыков": в Альянсе раскрыли сценарий войны с РФ

21:41

В Украине утвердили план действий на случай блэкаутов

21:07

Дмитрий Гордон показал романтику с Алесей Бацман

20:52

Как и куда смогут бить "кассетные" ATACMS: раскрыто главное преимущество

20:51

ВСУ пошли вперед на юге: "покрошили" сотни россиян и продвинулись вперед

Реклама
19:41

Ситуация с зерном налаживается: все три черноморских порта снова заработали

19:41

"Просто мясо": оккупантов РФ в наказание переводят в отряды "Шторм Z" – Reuters

19:20

Байден провел важнейшие переговоры по Украине — Белый дом

19:10

Почему российская пропаганда визжит о "прекращении поддержки" Украинымнение

18:55

"Вернемся в 93 год": Симоньян призывает взорвать ядерную бомбу над СибирьюВидео

18:46

Угроза ядерной атаки РФ: Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар

18:35

Звезда фильма "Кин-дза-дза!" госпитализирован с поражением мозга

18:30

Россия готовится к ядерным испытаниям новой ракеты: в ГУР оценили угрозу

18:20

Армия РФ усиливает наступление на юге: военный раскрыл три важных направления

18:01

Киев выделил еще 1,26 млрд грн на беспилотники, технику и прицелы для ВСУ - Кличко

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять