Оккупанты атаковали Кривой Рог: произошли взрывы, на город еще летят скоростные ракеты

Российские оккупанты атаковали ракетами Кривой Рог на Днепропетровщине. В городе произошли взрывы.
Об этом сообщил мэр города Александр Вилкул. Также он предупредил о новой угрозе – к населенному пункту приближаются еще другие скоростные ракеты.
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Будьте осторожны, еще скоростные ракеты в нашем направлении", – написал он в Telegram.видео дня
В то же время начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил в Facebook, что в городе работает противовоздушная оборона.
Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 08:40, а через полчаса в 09:10 ее отменили.
Перед объявлением воздушной тревоги в Воздушных силах ВСУ сообщали, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и существует угроза применения авиационного вооружения.
Удары ракетами и дронами по Украине
Напомним, Россия массированно атаковала Украину дронами в ночь на 1 октября. Российские оккупанты массированно атаковали Черкасскую область ударными беспилотниками. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в области есть попадание по промышленной инфраструктуре.
Также российские оккупанты в ночь на понедельник, 2 октября, ударили по Украине дронами-камикадзе и управляемыми авиационными бомбами – есть попадания, повреждена больница и критическая инфраструктура. В ВСУ сообщили, что враг снова направил удары на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.
В результате обстрела оккупантами Херсона в ночь на 2 октября пострадала семья с детьми. РФ обстреляла жилые кварталы, в частном доме вспыхнул пожар. Пострадали мать и двое детей. У матери - осколочные ранения, 13-летняя девочка получила ранения средней тяжести, у ее 12-летней сестры врачи диагностировали острую реакцию на стресс из-за обстрела.
Кроме этого, оккупанты атаковали Харьков утром 2 октября. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за пределами Харькова было зафиксировано попадание вражеских ракет С-300.
Читайте также:
- "Долбит нормально": в Белгороде и Брянске ночью раздавались взрывы
- Под Лиманом на Донбассе погиб доброволец из Латвии
- В Венеции автобус слетел с эстакады и загорелся: среди погибших - украинцы