BILD: Россия уже подтвердила применение новых ракет из Ирана на войне

Западные аналитики внимательно пересмотрели видео Минобороны РФ с этими ракетами.

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Речь идет о ракетах к "Градам" / Коллаж Главреда. Фото: BILD

Россия, скорее всего, начала применять на войне против Украины иранские 122-мм ракеты HE-FRAG семейства "Араш".

Такой вывод сделал эксперт BILD Юлиан Рёпке, проанализировав опубликованные Минобороны РФ кадры с новым вооружением оккупантов. Сообщается, что враг использует эти ракеты при стрельбе из реактивных систем залпового огня "Град".

Всего две недели назад в Нью-Йорке президент Ирана Ибрахим Раиси отрицал, что Тегеран снабжает Москву оружием.

видео дня

Рёпке заметил, что кадры иранских ракет в Украине появлялись у различных блогеров и ранее. Но теперь Минобороны РФ само подтвердило их применение. Эксперт отмечает, что "Град" выстреливает до 40 ракет за залп, с начала войны ВС РФ потратили уже сотни тысяч таких боеприпасов. Из-за этого Москва постоянно нуждается в новых ракетах к РСЗО, в том числе из Беларуси, КНДР и Ирана.

Россия ищет боеприпасы и ракеты

Известно, что ресурс России по артснарядам и некоторым видам ракет почти исчерпан. По этой причине Путин ищет помощи извне - у таких же автократических режимов, способных обеспечить его захватническое войско необходимым вооружением.

Так, 13 сентября диктатор КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Эксперт Олег Жданов в комментарии Главреду уточнил, что, скорее всего, на переговорах поднимался вопрос поставки снарядов для ствольной и реактивной артиллерии, а также поставки "Градов", на которые охотится и Украина.

Однако, по словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, Северная Корея уже полтора месяца поставляет оккупантам на передовую снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам".

Кроме того, возобновились слухи о скорых поставках в Россию иранских баллистических ракет. Хотя эксперт Иван Киричевский к данной информации отнесся скептически. Он отметил, что с января 2023 года России удалось наростить производство баллистики, и теперь Москва пытается заполучить у Тегерана другие виды вооружения.

В настоящее время массированные атаки по Украине страна-агрессор осуществляет преимущественно путем пусков "Шахедов", так как накапливает ракеты для ударов по энергетике зимой.

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