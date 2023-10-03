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Россия, возможно, хочет от Ирана не баллистических ракет - эксперт

Яна Ставская
3 октября 2023, 16:15 обновлено 3 октября, 16:24
У Украины все еще недостаточно средств ПВО, чтобы сбивать такие цели, отметил Иван Киричевский.
Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar
Иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar могут уже вскоре оказаться в руках оккупантов / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот с видео

Не факт, что россиянам от Ирана нужны именно баллистические ракеты. Более того, неизвестно, согласится ли на такую сделку Тегеран, запасы вооружения у которого ограничены.

Как рассказал в интервью Главреду военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский, темпы производства баллистических ракет в стране-агрессоре выросли до 30 штук в месяц.

"Потому что, возможно, от Ирана им нужно немного другое оружие. Тем более, что не совсем понятной выглядит постановка вопроса от некоторых западных аналитиков, что Иран так хочет продать баллистические ракеты России, у которой, к сожалению, баллистических ракет и так стало слишком много", - высказался эксперт.

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Киричевский отметил, что даже по данным ГУР в конце августа у россиян было 270 баллистических и крылатых ракет к комплексам "Искандер", против которых наша ПВО довольно часто оказывается бессильной.

Это намного больше "баллистических" запасов россиян в январе 2022 года, когда РФ усиленно била по украинский энергетике.

"Сейчас их темпы производства выросли до 30 баллистических и 12 крылатых "Искандеров" в месяц соответственно. То есть если исходить даже из заявлений главы государства и еще некоторого контекста, то на самом деле возникает вопрос – продаст ли вообще Иран баллистические ракеты россиянам?... Здесь очень своеобразная ситуация, и в итоге может оказаться, что россияне снова не увидят иранских баллистических ракет, но мы все равно не будем знать, что делать с российскими "Искандерами", - объяснил Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Чем можно сбивать иранские ракеты

По словам Киричевского, баллистику Тегерана способны сбивать уже имеющиеся у Украины комплексы Patriot и SAMP-T.

"И это, в принципе, все", - сказал эксперт, отметив, что у Украины до сих пор недостаточно средств ПВО для таких целей.

Иран намерен передать России ракеты

Ранее в ГУР заметили, что, после окончания действия резолюции Совбеза ООН по Ирану, Тегеран намерен передать Москве баллистические ракеты. Речь идет о поставках Fateh-110 и Zolfaghar. Радиус ракет от 300 км и больше.

Как отмечал Институт изучения войны, потому министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно посещал Тегеран. В Иране российскому военачальнику показали арсенал БПЛА, ракеты и средства ПВО. Известно, что Иран уже год поставляет России свои дроны-камикадзе "Шахед" для ударов по Украине.

Запад неоднократно предупреждал Тегеран о "последствиях", если подобная сделка по передаче России баллистических ракет состоится.

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