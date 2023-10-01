Россия в сентябре побила 'рекорд' по применению 'Шахедов': с чем это связано

В ночь на 1 октября Россия снова ударила иранскими дронами по украинской инфраструктуре. Взрывы прогремели в ряде областей.

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Летом было зафиксировано падение интенсивности налетов БПЛА / Коллаж Главреда. Фото: t.me/cherkaskaODA

Россия в сентябре применила по Украине 521 иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Это абсолютный рекорд с мая 2023-го, когда агрессор использовал 413 таких ударных БПЛА, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

После мая, написал Коваленко, было падение интенсивности налётов до: в июне - 197, в июле - 246, в августе - 167.

Однако Коваленко не уверен, что этот показатель связан с налаживанием производства "Шахедов" в России - Москва все еще зависит от поставок БПЛА из Ирана.

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Однако наростить производство беспилотников мог Иран, считает эксперт.

Первое время Иран собирал до 50 Shahed-136. К концу 2022 Иран смог нарастить производство до 100 Shahed-136 в месяц. Коваленко не исключает, что по состоянию на май этот показатель достигал 150-200.

В феврале, марте и апреле, интенсивность ударов была ниже 100 в месяц, отметил эксперт. То есть, уже на тот момент у россиян, была возможно накапливать боекомплект.

"Именно по этой причине, сентябрьский налёт мог стать рекордным, как результат задействования накопленного БК. Но это не отменяет попытки РФ наладить своё собственное производство при регулярных поставках дронов-камикадзе из Ирана", - написал Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что большая часть всех ударов приходилась в сентябре по Одесской области, дунайской портовой инфраструктуре и зерновым хабам.

"Российские оккупанты продолжают зерновой террор, используя вариативные маршруты с поиском направлений с наименьшей противовоздушной компонентой. И, с учётом сокращения числа сбитых Shahed-136, им это удаётся", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Россия ударила "Шахедами" по Украине

1 октября 2023 года Россия массированно атаковала Украину дронами. Попадания зафиксированы в Черкасской области (поврежден промышленный объект с зерном в Умани) и в Одесской области. Взрывы гремели также в Кривом Роге.

По сообщению Воздушных сил, российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного, юго-восточного и северного направлений. Это была комбинированная атака, дроны запускали группами, затем "Шахеды" разделялись и вновь объединялись в группы и пытались атаковать системы противовоздушной обороны, истощать ее для пролета следующих дронов.

С 30 запущенных Россией БПЛА были уничтожены 16 "Шахедов".

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