Число погибших возросло: в Израиле сообщили о количестве убитых палестинцами

В Израиле вследствие нападения палестинцев ранены сотни людей.

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В Израиле сообщилио количестве убитых палестинцами / коллаж: Гларвед, фото: скриншот

Сегодня утром, 7 октября, армия ХАМАС без помощи военной техники внезапно и непредсказуемо напала на Израиль. В Израиле объявлена контртеррористическая операция "Железные мечи".

Командир ХАМАС Мохаммед Дейф выступил с заявлением в котором назвал утреннюю атаку "днем великой революции". В этот момент палестинские террористы брали в заложники израильских военных и мирных гражданских.

Помимо прочего, на улицах Израиля наблюдаются жестокие убийства мирных граждан включая детей и женщин. Палестинцы расстреливают их в собственных автомобилях.

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По состоянию на 15:00 7 октября СМИ Израиля сообщили о 40 погибших и 740 раненых израильтянах. Также там рассказали, что в заложники попали 7 граждан Непала.

ХАМАС Полное название — Исламское движение сопротивления, передает Википедия.

Это палестинское исламистское движение, правящее в Секторе Газа (с июля 2007 года). Ассоциированное военное крыло — бригады Изз ад-Дин аль-Кассам. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским Союзом, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнёром для переговоров, его лидеры неоднократно посещали Москву по приглашению президента Путина.

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