Список готов: в Воздушных силах назвали главные цели ударов по Украине

В командовании Воздушных сил сообщили о ключевых целях последней атаки беспилотников РФ по территории Украины. В ведомстве предупредили о новом плане врага.

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В Воздушных силах назвали цели ударов по Украине / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины в Facebook, depositphotos.com

Российские вооруженные силы определили приоритетные объекты для воздушных атак и в последний период активно используют беспилотники. В воздушных силах не исключают подготовки ракет для возможных ударов зимой. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Под прицелом была портовая инфраструктура, аграрный сектор. Также военные объекты понятно, что враг будет пытаться поразить беспилотниками, детализировать не будем и сегодняшнюю атаку, и вчерашнюю. Но враг имеет список приоритетных целей, которые будет добавлять к своему какому-то стратегическому замыслу", - сказал он.

Отвечая на вопрос почему россияне во время обстрелов Украины фактически не применяют ракет, отдавая предпочтение "Шахедам", Игнат ответил:

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"Враг что-то планирует. Что-то хочет поразить одним типом вооружения, а другой тип "приберегает", возможно, на какие-то другие".

Представитель Воздушных сил также, в очередной раз, напомнил, что ракет у врага осталось не так и много.

"За прошлый месяц они применили несколько таких мощных ударов именно крылатыми ракетами. Использовали ракеты типа Х из стратегической авиации, а также и "Калибры". По данным наших официальных источников (ГУР или Генштаба) имеем такое количество ракет, которое они там объявили - это около 600. Понятно, что враг не может себе позволить применять их фактически ежедневно или еженедельно", - сказал он.

Игнат также указал, что существует определенное количество ракет, которое необходимо оставить в резерве или использовать для других целей.

"Всех интересуют вопросы, накапливают ли они для того, чтобы ударить осенью и зимой. Возможно. Но будем смотреть по ситуации. Кроме тех дальнобойных ракет, у страны-агрессора есть много разных вооружений, которые они тоже применяют", - добавил он.

Обстрелы Украины

Напомним, как раньше сообщал Главред, во время атаки российских оккупантов на Херсон, которая произошла в воскресенье, 8 октября, несколько снарядов разорвались возле храма Рождества Богородицы, как раз в то время, когда там происходила воскресная служба.

Также российские оккупанты все чаще применяют для ударов по приграничным регионам управляемые авиационные бомбы. Сбивать их украинские военные не могут.

В то же время, в ВВС объяснили, почему не всегда во время обстрела раздается сирена воздушной тревоги. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что во время обстрела Харькова противник мог применить такой тип вооружения, работу которого не удается обнаружить своевременно.

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