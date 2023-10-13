Ситуация почти критическая: враг применил новую тактику штурмов – офицер ВСУ

Ситуация близка к критической. Майор МВД рассказал о ходе ведения боевых действий в районе Авдеевки.

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Оккупанты применили новую тактику штурмов - офицер ВСУ / коллаж Главред, фото: Главное управление разведки, deepstate

Россияне применили новую тактику ведения боя в районе города Авдеевка, что на Донетчине. Ситуация близка к критической. Об этом в эфире Эспрессо сообщил майор МВД, офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов

"Ситуация чрезвычайно резкая, около критической. Вооруженные Силы Украины титанически защищают Авдеевку. Враг имеет резервы живой силы, атаки происходят постоянно, я могу сказать, что волна массовая, которая была 10 октября, была ликвидирована, те цели, которые они ставили, мы полностью нивелировали", – отметил он.

Офицер также сообщил детали о новой тактике вражеских штурмов. Оккупанты атакуют малыми группами от 8 до 20 человек.

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"Но с довольно серьезным резервом в своих бойцах они бросают их на эти штурмы и довольно опасны, и их много. То есть это ситуация очень резкая на фронте, постоянно нуждаемся в логистической помощи. Поэтому, я думаю, что сейчас они группируются и будут пытаться перерезать дорогу, видимо, будут использовать там определенную технику. Ситуация достаточно серьезная и тяжелая", - подчеркнул он.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с севера и юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организуют эвакуацию в перерывах между обстрелами.

Также, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возле Авдеевки продолжаются тяжелые бои. Страна-агрессор РФ активизировалась на этом направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных, чтобы Силы обороны Украины не могли продвигаться на южном или Запорожском.

В то же время, как говорится в свежем отчете Института изучения войны, за последние три дня российские оккупанты захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях вокруг Авдеевки. Вражеские войска находятся на расстоянии 3,32 км от дороги - украинской линии связи.

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