РФ продолжит наступление и может преуспеть: в США оценили ситуацию под Авдеевкой

Наступление россиян под Авдеевкой – это очередное "отрезвляющее напоминание" о том, что Путин не отказывается от намерений захватить всю Украину, отметил Кирби.

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В США оценили ситуацию под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, скриншот из видео

Российские оккупационные войска пытаются наступать в районах Авдеевки, Лимана и Купянска. Вместе с тем Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону. Об этом во время брифинга заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Европейская правда".

"С 11 октября Россия понесла значительные потери при попытке наступления, в том числе по меньшей мере 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и военного оборудования на более чем батальон", - отметил Кирби.

Он предостерег, что страна-агрессор Россия, вероятно, продолжит попытку наступления в районе Авдеевки и "может достичь определенных тактических успехов" в ближайшие месяцы. Но осуществляется это за счет "тысяч" российских военных, которых бросают в бой без надлежащей подготовки и с низким боевым духом.

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"У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии", - добавил представитель Белого дома.

По мнению Кирби, наступление россиян под Авдеевкой – это очередное "отрезвляющее напоминание" о том, что Путин не отказывается от намерений захватить всю Украину, именно поэтому для США и союзников важно продолжать поддержку Киева.

Ситуация в Авдеевке

Как сообщал Главред, ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой. Россия не учитывает сумасшедшие потери в войсках и средствах в боях за Авдеевку, потому что оккупация города является "политической задачей" ВС РФ.

Напомним, в ВСУ назвали рекордные потери РФ в боях за Авдеевку. С момента начала массированного наступления на Авдеевку противник потерял ранеными и убитыми более 5 тысяч солдат. Некоторые подразделения врага начинают бунтовать.

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь рассказал, что вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты начали использовать тактику "кротов" - хотят подобраться незаметно к позициям ВСУ.

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