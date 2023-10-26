УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Сердце точно откажет": Подоляк рассказал о состоянии здоровья Путина

Алина Дембицкая
26 октября 2023, 20:22
Как отметил советник руководителя ОП, существует утверждение, что это Путин напал на Украину и ведет войну геноцидного типа. Однако, по его мнению, это не так.
Подоляк, Путин
Подоляк высказался о нападении у Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Рано или поздно сердце российского диктатора Владимира Путина откажет, несмотря на то, что в Кремле опровергают его болезни. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Анатомически, безусловно, сердце у него есть. Патологоанатомически в определенный момент оно у него точно откажет с учетом того, кто это", - подчеркнул Подоляк.

Как отметил советник руководителя ОП, существует утверждение, что это Путин напал на Украину и ведет войну геноцидного типа. Однако, по его мнению, это не так. По словам Подоляка, все это – сущность "русского мира". Многие люди заинтересованы в том, чтобы проявлять себя так в отношении боевых действий и атак на гражданское население.

видео дня

"Не только Путин за этим всем стоит. Если Путин исчезнет – физически, юридически, вследствие переворота – безусловно это приведет к определенным процессам в самой России", - отметил Подоляк.

Однако, по его словам, эти процессы неоднозначны и они сразу не остановят войну. По мнению Подоляка, все из-за того, что еще не уничтожено большое количество россиян, которые заинтересованы в уничтожении Украины.

Советник руководителя Офиса президента добавил, что россияне пришли в 2014 году убивать украинцев. Оккупанты сделали плацдарм, захватили украинские территории и 8 лет сознательно накапливали оружие, учились, чтобы зайти на территорию Украины и масштабировать количество своих преступлений.

"Независимо от здоровья Путина, мы должны осознать, что есть ныне накопленный эффект ненависти России к цивилизованному миру. Элементом которого обязательно уже является Украина", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Украина окончательно вышла из Советского Союза. И сейчас продолжается борьба за окончательную смерть СССР в виде России.

Как отметил советник руководителя ОПУ, Путин лишь открыл дверцу и дал возможность "русскому миру" проявиться себя настоящим. Эту проблему может решить лишь поражение России.

"Россия должна проиграть на территории Украины. И после этого остатки людей, которые являются адептами этой концепции "всех убивать", они будут напуганы. И там главное – проводить судебные процессы над этими людьми. "Русский мир" должен сидеть на скамье подсудимых", - подчеркнул Подоляк.

Что известно о болезнях Путина

Как сообщал Главред, в Сети узнали о серьезном приступе у Путина. Недавно кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. Врачи российского диктатора говорят, что Путину чувствует себя очень плохо и до конца осени вряд ли проживет.

В то же время в Кремле прокомментировали слухи о состоянии Путина. Там заявили, что остановка сердца якобы очередной фейк.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

22:06 Мир
"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

21:53 Украина
Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Все главные новости

Последние новости

23:16

Врежет почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная буря

23:16

Оптическая иллюзия с изюминкой: только гений может найти бегемота в парке за 15 секунд

22:32

Гороскоп на ноябрь 2023 для Близнецов: переговоры, медовый месяц, завершениеВидео

22:06

Израиль объявил о расширении наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

21:55

Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
21:53

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войныВидео

21:41

Носки разбрасывал: Добрынин рассказал и причинах развода с Квитковой

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Реклама
20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

Реклама
18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

Реклама
14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять