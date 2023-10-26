"Сердце точно откажет": Подоляк рассказал о состоянии здоровья Путина

Как отметил советник руководителя ОП, существует утверждение, что это Путин напал на Украину и ведет войну геноцидного типа. Однако, по его мнению, это не так.

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Подоляк высказался о нападении у Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Рано или поздно сердце российского диктатора Владимира Путина откажет, несмотря на то, что в Кремле опровергают его болезни. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

"Анатомически, безусловно, сердце у него есть. Патологоанатомически в определенный момент оно у него точно откажет с учетом того, кто это", - подчеркнул Подоляк.

Как отметил советник руководителя ОП, существует утверждение, что это Путин напал на Украину и ведет войну геноцидного типа. Однако, по его мнению, это не так. По словам Подоляка, все это – сущность "русского мира". Многие люди заинтересованы в том, чтобы проявлять себя так в отношении боевых действий и атак на гражданское население.

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"Не только Путин за этим всем стоит. Если Путин исчезнет – физически, юридически, вследствие переворота – безусловно это приведет к определенным процессам в самой России", - отметил Подоляк.

Однако, по его словам, эти процессы неоднозначны и они сразу не остановят войну. По мнению Подоляка, все из-за того, что еще не уничтожено большое количество россиян, которые заинтересованы в уничтожении Украины.

Советник руководителя Офиса президента добавил, что россияне пришли в 2014 году убивать украинцев. Оккупанты сделали плацдарм, захватили украинские территории и 8 лет сознательно накапливали оружие, учились, чтобы зайти на территорию Украины и масштабировать количество своих преступлений.

"Независимо от здоровья Путина, мы должны осознать, что есть ныне накопленный эффект ненависти России к цивилизованному миру. Элементом которого обязательно уже является Украина", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Украина окончательно вышла из Советского Союза. И сейчас продолжается борьба за окончательную смерть СССР в виде России.

Как отметил советник руководителя ОПУ, Путин лишь открыл дверцу и дал возможность "русскому миру" проявиться себя настоящим. Эту проблему может решить лишь поражение России.

"Россия должна проиграть на территории Украины. И после этого остатки людей, которые являются адептами этой концепции "всех убивать", они будут напуганы. И там главное – проводить судебные процессы над этими людьми. "Русский мир" должен сидеть на скамье подсудимых", - подчеркнул Подоляк.

Что известно о болезнях Путина

Как сообщал Главред, в Сети узнали о серьезном приступе у Путина. Недавно кремлевский диктатор чуть не умер, однако медикам удалось его откачать. Врачи российского диктатора говорят, что Путину чувствует себя очень плохо и до конца осени вряд ли проживет.

В то же время в Кремле прокомментировали слухи о состоянии Путина. Там заявили, что остановка сердца якобы очередной фейк.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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