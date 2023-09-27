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Россия устроила судилище для 24 пленных "азовцев" в Ростове

Яна Ставская
27 сентября 2023, 16:43 обновлено 27 сентября, 16:47
Оккупанты угрожают украинским защитникам "пожизненным" приговором.
Россия устроила судилище для 24 пленных 'азовцев' в Ростове
Россия снова нарушает Женевскую конвенцию / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Оккупанты устроили публичное судилище для 24 пленных бойцов украинского батальона "Азов" в Ростове-на-Дону.

На враждебных ресурсах появилось видео якобы допроса "подсудимых". В ролике - исхудавшие воины сидят "в клетке", слушая "аргументы" представителей российского так называемого правосудия.

Среди "подсудимых" -13 украинских мужчин-военнослужащих и женщин-военных. Еще двух украинских защитников "судят заочно".

видео дня

Это не первое заседание по абсурдному и незаконно возбужденному врагом уголовному "делу" по статьям о якобы "насильственном захвате власти" и "участии в террористической организации" (поскольку "Азов" в стране-агрессоре признан "террористической организацией"). "Слушания", вопреки всем законам ведения войны, начались летом 2023 года. Оккупанты угрожают украинским защитникам "пожизненным" приговором.

"Азовцы" в российском плену

После многомесячной героической обороны окруженной врагом "Азовстали" украинские защитники, в частности "азовцы", по согласованию с военно-политическим руководством Украины, в мае 2022-го сдались в плен.

Тогда россияне угрожали открытием уголовных дел против украинских военных, что противоречит международному законодательству из-за их статуса военнопленных.

В течение следующих месяцев Украине удалось вернуть часть защитников Мариуполя, в том числе командование "Азова", которые вели бои в окруженном россиянами городе. По состоянию на сентябрь 2022-й Украина вернула 215 украинских защитников Мариуполя, в том числе более 100 бойцов "Азова", из них - 5 командиров Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Дениса Шлега и Олега Хоменко.

Командиров согласились отдать в обмен на кума Путина Виктора Медведчука и при условии их пребывания в Турции на период войны. Однако в июле 2023-го воинов удалось вернуть в Украину.

Сообщалось, что освобождены защитники Мариуполя планируют вернуться на поле боя.

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