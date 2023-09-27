Россия устроила судилище для 24 пленных 'азовцев' в Ростове

Оккупанты устроили публичное судилище для 24 пленных бойцов украинского батальона "Азов" в Ростове-на-Дону.
На враждебных ресурсах появилось видео якобы допроса "подсудимых". В ролике - исхудавшие воины сидят "в клетке", слушая "аргументы" представителей российского так называемого правосудия.
Среди "подсудимых" -13 украинских мужчин-военнослужащих и женщин-военных. Еще двух украинских защитников "судят заочно".
Это не первое заседание по абсурдному и незаконно возбужденному врагом уголовному "делу" по статьям о якобы "насильственном захвате власти" и "участии в террористической организации" (поскольку "Азов" в стране-агрессоре признан "террористической организацией"). "Слушания", вопреки всем законам ведения войны, начались летом 2023 года. Оккупанты угрожают украинским защитникам "пожизненным" приговором.
"Азовцы" в российском плену
После многомесячной героической обороны окруженной врагом "Азовстали" украинские защитники, в частности "азовцы", по согласованию с военно-политическим руководством Украины, в мае 2022-го сдались в плен.
Тогда россияне угрожали открытием уголовных дел против украинских военных, что противоречит международному законодательству из-за их статуса военнопленных.
В течение следующих месяцев Украине удалось вернуть часть защитников Мариуполя, в том числе командование "Азова", которые вели бои в окруженном россиянами городе. По состоянию на сентябрь 2022-й Украина вернула 215 украинских защитников Мариуполя, в том числе более 100 бойцов "Азова", из них - 5 командиров Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Дениса Шлега и Олега Хоменко.
Командиров согласились отдать в обмен на кума Путина Виктора Медведчука и при условии их пребывания в Турции на период войны. Однако в июле 2023-го воинов удалось вернуть в Украину.
Сообщалось, что освобождены защитники Мариуполя планируют вернуться на поле боя.
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