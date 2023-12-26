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Кремль готовится к новой войне: эксперт назвал последний год правления Путина

Юрий Берендий
26 декабря 2023, 15:40
По словам журналиста, Путин уже готовится к началу новой полномасштабной войны с НАТО до 2030 года, когда закончится каденция Кремлевского диктатора.
Кремль готовится к новой войне: эксперт назвал последний год правления Путина
Эксперт назвал последний год правления Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Следующая каденция Путина, которая закончится в 2030 году, будет последней, потому что он нацеливается уже на войну с НАТО. Одной Украиной Путин не удовлетворится. Теперь у него в планах страны Балтии, Польша и Финляндия, в сторону которой он уже рычал на той же коллегии Минобороны. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, писатель, публицист и главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник.

"Хочу напомнить всем людям, которые говорят, что такие действия Кремля нерациональны. Ребята, не ищите рацио ... Это история о жгучей мести, которая выжигает изнутри. ... Когда хочется вскочить и расколошматить все вокруг себя. Сегодня РФ процветает именно в такой атмосфере. Они идут к своему финалу - последнему и решающему бою. И уже не только против Украины, но и с теми, кто ее поддерживал и поддерживает", - подчеркивает писатель.

По его словам, еще с февраля 2018 говорилось о том, что весь следующий срок Путин будет балансировать на грани (полномасштабной, - ред.) войны с Украиной, угрожая миру ядерными ракетами.

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"Я видел большую опасность такого сценария. Конечно, мне тогда никто не верил. И когда сейчас я обращаюсь к западу, то всегда говорю: Ребята, выберите одно из двух. Если вы решили поддерживать Украину, тогда вы обязаны отдать им все, что у вас есть. Не говорите о "дикой коррупции", поскольку коррупция - это атавизм совка, от которого она и досталась. Вы должны отдать Украине все оружие, а желательно еще и открыть второй фронт", - указывает Александр Сотник.

Публицист отмечает, что в случае, если страны запада не готовы помогать Украине, то они должны сами готовиться к началу большой войны с Россией.

"Не делайте хорошую мину при плохой игре. Спасение украинцев, которых мало, зависит не только от них, но и от вас. В обществе Украины есть разные люди, среди которых те, кто героически борются на фронте, жизнь свои отдают. Это лучшая часть нации, преклоняюсь перед ними", - говорит журналист.

Публицист также отметил, что у НАТО есть 5-я статья, однако как она на самом деле работает, не знает никто.

"И здесь встает вопрос, на что в такой ситуации рассчитывает запад, когда затягивает помощь Украине. Все понимают, какие могут быть риски. Запад, наверное, все это тоже понимает. Лучше всех понимает Путин, поскольку строит свои планы против НАТО", - заключает Александр Сотник.

Он также напомнил, как в коллегии Минобороны Путин обмолвился о 5-й статье, когда разводил демагогию о том, что его, мол, в который раз обманули партнеры.

"Путин не думает о том, как он будет воевать против Альянса и считает, что Запад отступит, чтобы не связываться", - резюмировал журналист.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник – творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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война в Украине Александр Сотник
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