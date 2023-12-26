В Киеве появятся блокпосты и будут проверять документы: в КМВА назвали причину

В КМВА сообщили, что такие учения будут проходить систематически и они имеют целью повысить обороноспособность столицы для защиты жителей от угроз.

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Блокпосты в Киеве будут появляться систематически / Коллаж Главред, фото: УНИАН, КГВА

От 25 до 28 декабря правоохранительные органы будут проводить учения по безопасности в разных районах Киева. Эти меры будут включать развертывание временных контрольно-пропускных пунктов и проверку транспорта и документов. Об этом говорится в сообщении КГВА в Телеграмме.

"В условиях войны, защита и безопасность Киева и его жителей это важнейшая задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, которые обеспечивают оборону столицы", - отметил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он также добавил, что учения будут продолжаться в разных районах столицы с 25-го по 28-е декабря. Его будут проводить группировки сил и средств обороны города Киева в сотрудничестве с Киевской городской военной администрацией, патрульной и Национальной полицией, а также другими структурными подразделениям.

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В КГВА отметили, что в ходе учений предусмотрено установление временных блокпостов, ограничительных знаков и инженерных заграждений. Также планируется проведение проверок транспорта и документов, а также демонстрационных, поисковых и контрдиверсионных мероприятий для защиты блокпостов.

"Обучение имеет задачи - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", - говорится в сообщении КГВА.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что эти тренировки следует проводить систематически, а после них следует проводить анализ результатов, выявлять недостатки, устранять ошибки, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной миссии – защите Киева и его жителей от возможных угроз.

"Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если Киев с каждый месяцем становится все более безопасным – то это заслуга всех структур, сил и ведомств, которые ежедневно работают для вашей защиты", - резюмировал Сергей Попко.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне могут попытаться атаковать Киев, если фронт ВСУ начнет распадаться на каком-либо участке. Украина готовится к такому возможному сценарию – строятся оборонительные сооружения, продолжается подготовка определенных военных подразделений. Об этом заявил бывший боец Азова, военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады, инструктор военной школы командиров имени полковника Евгения Коновальца с позывным Мактавиш.

Российские летчики должны решить, стоит ли им продолжать участвовать в войне против Украины, особенно после того, как ВСУ сбили 5 военных самолетов за неделю. Президент Владимир Зеленский заметил, что украинские силы противовоздушной обороны со временем будут лишь укрепляться.

У воздушных сил России наступили тяжелые времена-всего за неделю Украине удалось сбить целую четверку новейших Су-34, сообщает Forbes.

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