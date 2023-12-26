Уничтожены десятки единиц техники: в ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

В ОСУВ "Таврия" отметили, что Силы обороны продолжают оборонительную операцию на Авдеевском направлении, нанося при этом значительные потери россиянам.

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За сутки на Таврическом направлении россияне совершили 719 артобстрелов / Коллаж Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины

В течение последних суток украинские военные уничтожили около 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Кроме того, Вооруженные Силы Украины уничтожили 43 единицы военной техники противника и повредили еще 32. Об этом говорится в сообщении Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Как отмечается в сводке, на Таврическом направлении российские войска совершили 3 авиаудара, провели 57 боевых столкновений и совершили 719 артобстрелов.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", - отметили в ОСУВ "Таврия". видео дня

Там добавили, что Силы обороны за минувшие сутки отбили 27 атак оккупантов на востоке Новобахмутовки, Степного и Авдеевки, а также еще 13 атак возле Первомайского и Невельского в Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки, где удалось отбить 6 атак.

На Шахтерском направлении наши войска остановили 3 атаки российских войск в районе Старомайорского.

На Запорожском направлении удалось отбить 7 атак противника возле Работиного и западнее Вербового.

Потери российских оккупантов на Таврическом направлении

Враг потерял в общей сложности 399 человек. Украинские силы уничтожили 43 единицы военной техники, среди которых: 5 танков, 7 ББМ, 3 артиллерийские системы, 19 беспилотных летательных аппаратов, 6 автомобилей, 3 единицы спецтехники, 2 склада боеприпасов и еще один важный объект противника.

"Кроме того, еще 32 единицы техники врага были повреждены", - резюмировали в ОСУВ "Таврия".

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, в районе Авдеевки Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Как отмечает спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, реальной угрозы окружения Авдеевки нет.

Майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетман отметил, что Российское военно - политическое руководство планирует захватить Авдеевку до 15 марта - даты "президентских выборов" в России.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что информация о гибели 108 бойцов на Авдеевском направлении, которая распространяется в соцсетях - является ложной.

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