Когда в Украине сильно похолодает: синоптик назвала дату

Погода в ближайшие дни будет влажной, но не холодной. Морозы в ближайшее время не ожидаются.

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Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой, но с 5 января похолодает/ unsplash.com

Погода в Украине пока будет держаться с относительно нехолодными температурами воздуха. В определенные дни будут дожди и мокрый снег, но много осадков не предвидится. Ближайшее ощутимое похолодание будет с 5-го января. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Синоптик отмечает, что в четверг, пятницу и субботу (28, 29 и 30 декабря) будет антициклон, сухая прохладная погода, стихнет ветер.

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Новый атмосферный фронт придет в воскресенье, 31 декабря – тогда появятся дожди и мокрый снег. В ночь на 1 января 2024 года будет тепло и будет наблюдаться пауза с осадками. Днем 1 января будут осадки, но температура воздуха также будет относительно теплой.

"Как видно, в ближайшее время морозов каких-то не предвидится. Впереди влажный день (27 декабря – ред.), далее три дня даже с периодическим солнцем, а новогодние 31 декабря и 1 января, а теперь еще и Маланка с Василием, ожидаются влажными, однако не холодными. Ближайшее ощутимое похолодание – с 5-го января", – рассказала Диденко.

Погода в Украине 31 декабря/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 января/ Укргидрометцентр

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее синоптики предупреждали, что в Украину врывается непогода – будет штормовой ветер и снег с дождем. Скорость ветра в Украине будет достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, будет ли в Украине снег на Новый год. Снег в праздничные дни будет лишь на небольшой части нашего государства, во всех остальных областях ожидается дождь и теплая погода.

Также ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, какой будет погода на Новый год. Нетипичное тепло накроет Украину в конце декабря. Лишь кое-где температура воздуха будет падать ниже нуля.

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