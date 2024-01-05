Оккупанты продвинулись на двух направлениях: в разведке Британии раскрыли детали

На севере Донецкой области ВСУ сохраняют стабильную линию фронта, сообщили в британской разведке.

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Оккупанты атакуют на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru

В последнюю неделю наземные бои продолжали характеризоваться либо статичной линией фронта, либо очень постепенным локальным продвижением россиян в ключевых секторах.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter).

Отмечается, что на севере, в районе Купянска, западная группировка войск РФ продолжает вести широкомасштабную, но безрезультатную наступательную операцию.

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В то же время, на севере Донецкой области украинская армия сохраняет стабильную линию фронта на фоне небольших российских атак вокруг Бахмута.

В центральной части Донетчины продолжают вестись активные бои за Авдеевку, тогда как российские войска в конце декабря 2023 года закрепили достижения в районе Марьинки. Это позволило им продвинуться к западной окраине города после девяти лет боев в этой местности.

"На юге Украины российские воздушно-десантные войска, скорее всего, добились минимального прогресса в новой попытке выбить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки", - отмечают в Минобороны Британии.

/ @DefenceHQ

Война в Украине

Ранее генерал ВСУ раскрыл детали мощного удара на юге. ВСУ держат оборону и производят активные действия на разных направлениях, рассказал Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ устроили оккупантам "мясорубку": уничтожили сотни россиян на трех направлениях. Украинские защитники отражают активные пехотные атаки российских оккупантов.

Как сообщалось ранее, ВСУ уничтожили морпехов из "элитной" бригады РФ. Залогом успешных действий ВСУ стала слаженная совместная работа нескольких подразделений.

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