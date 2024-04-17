Украина уже пережила пик наступления России: все подробности

Пик наступления сил страны-агрессора был в марте.

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На фронте продолжаются ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр адмирала Михаила Белинского, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Пик зимне-весеннего наступления российских оккупантов уже прошел, Украине удалось устоять перед давлением врага, уверен глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

В интервью Главреду Кузан отметил, что РФ не удалось проломать оборону украинских военных.

Дальше противнику придется готовить резервы и заняться новой мобилизацией.

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"Пик зимне-весенней наступательной кампании был в марте. Мы слышали много апокалиптических заявлений о том, что россияне всюду продвигаются, а фронт якобы трещит, однако сдержать противника все-таки удалось. И сейчас уже россияне понимают, что в режиме мобилизации 1000 человек в день они нас не смогут переломить. Поэтому теперь они говорят о формировании резервов, концентрации войск и мобилизации", - рассказал Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Новости с фронта - Россия пошла в наступление

Ранее The Economist писал, что летом страна-агрессор Россия может начать новое крупное наступление по всему фронту. По данным экспертов, тупик, в который зашла военная помощь Украине от США, рискует позволить России прорвать оборонительные линии Украины.

Президент Владимир Зеленский информацией подтвердил, отметив, что к новой операции врага, которую Кремль готовит на лето, Украина не готова.

"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов вооружения. Мы абсолютно не видели большого, огромного контрнаступления со стороны России... Они не имели успеха", - сказал глава государства.

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