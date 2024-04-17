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В российском Воронеже "расцвел хлопок": в городе столб дыма и сильный пожар

Руслана Заклинская
17 апреля 2024, 22:34
После серии громких "хлопков" в городе возник масштабный пожар.
В российском Воронеже 'расцвел хлопок': в городе столб дыма и сильный пожар
В Воронеже прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скрриншот с видео, ASTRA

В российском Воронеже прогремела серия взрывов. После "хлопка" в городе начался сильный пожар, дым виднеется из разных районов города. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

После серии громких "хлопков" в городе возник масштабный пожар. На фотографиях и видео, которые публикуют местные, видно огромный столб дыма.

Российские пропагандисты жаловались на атаку беспилотников в Воронежской и Белгородской области.

видео дня
В российском Воронеже 'расцвел хлопок': в городе столб дыма и сильный пожар
Сообщение об атаке беспилотников в российских каналах / Фото: скриншот

МЧС России заявило, что пожар возник в ангаре в районе улицы Новосибирской. Там загорелись пиломатериалы и станки. На месте работают пожарные, информация о пострадавших нет.

Telegram-канал "Крымский ветер" утверждает, что украинские реактивные дроны-камикадзе попали в резервуар с горючим на территории воинской части 75044 РФ в Воронеже. Беспилотники атаковали 866-й склад горючего оккупантов.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города", - заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Атаки Украины по объектам России - последние новости

Напомним, 17 апреля украинские беспилотники атаковали российский радиолокатор "Контейнер" в Мордовии. БПЛА совершили атаку на 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в городе Ковылкино.

Также 17 апреля беспилотники ГУР атаковали авиационный завод в Татарстане. Удар нанесли по предприятию, где оккупанты изготавливают и ремонтируют свои бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Кроме этого, в ночь на 17 апреля ВСУ атаковали оккупированный РФ аэродром в Джанкое. Украина атаковала место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. По аэродрому ударили баллистическими ракетами, что привело к повреждению вертолетов и, по определенным источникам, установки ПВО С-300.

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Воронежская область взрыв война России и Украины
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