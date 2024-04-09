"Бегите!": в Воронеже паника после атаки БПЛА по центру обучения военных летчиков

Два неизвестных беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр.

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В Воронежской области прогремели взрывы / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

В ночь на 9 апреля в Воронежской области РФ дроны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки лётного состава имени В. П. Чкалова.

Как сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на экстренные службы региона, ночью 9 апреля 2 беспилотника атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр.

Как подчеркивается в сообщении, оба беспилотника взорвались. В результате атаки поврежден фасад здания и окна, пострадавших нет.

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При этом в Сети опубликовали кадры с моментом атаки БПЛА на Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области.

Что говорят в ГУР

Удар по Борисоглебскому учебному авиационному центру подтвердили источники Канала 24 в Главном управлении разведки Минобороны. Отмечается, что в ГУР уточняют последствия прилетов в Воронежской области.

"Телеграм-каналы отмечают, что на 9 апреля два БПЛА атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр, расположенный в одноименном населенном пункте к востоку от Воронежа. Об этом информирует 24 Канал, который также связался с источниками в ГУР", - говорится в сообщении.

По данным источника "Украинской правды" в ГУР, это операция военной разведки Украины. Относительно последствий − по предварительным данным, поражен главный производственный цех.

По словам собеседника УП, информация о том, что беспилотники были сбиты российской ПВО, не соответствует действительности.

Смотрите видео - атака дронов по Борисоглебскому учебному авиационному центру:

/ Скриншот

Что известно о Борисоглебском учебном авиационном центре Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова – учебное заведение для подготовки пилотов (СССР, РФ), расположенное в городе Борисоглебск. Основан в 1922 году для подготовки летчиков-истребителей, летчиков и летчиков-бомбардировщиков. С 2010 года — Учебный авиационный центр подготовки летного состава фронтовой бомбардировочной и штурмовой авиации. С 2012 года — Борисоглебская учебная авиационная база ВУНЦ ВВС "ВВА", пишет Википедия.

Удары по целям в РФ

Ранее сообщалось о том, что в РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома. В Ростовской области очевидцы сообщили о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Воронеже прогремели 15 взрывов: введен режим ЧС, обломки попали в дом. В Воронеже находится военный аэродром "Балтимор". Там дислоцируется 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

Как сообщалось ранее, в российском Ростове местные слышали несколько взрывов. Взрывы в городе прогремели во время сильного пожара. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.Пожар вспыхнул неподалеку от зернового терминала. В то же время российское МЧС утверждает, что "загорелся ангар". Также сообщается, что там может находиться зерноуборочная техника и топливо.

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