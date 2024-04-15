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Не прислушалась к США: Украина увеличила удары по НПЗ России в два раза - WP

Яна Ставская
15 апреля 2024, 18:56
Зеленского очень разозлили рекомендации Вашингтона, говорится в материале статьи.
Не прислушалась к США: Украина увеличила удары по НПЗ России в два раза - WP
Украина удвоила удары по НПЗ России после просьбы США этого не делать / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: видео

США просили Украину воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России еще в феврале 2024 года. The Washington Post, ссылаясь на источники, пишет, как вице-президент Камала Харрис встречалась с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Эта "конфиденциальная" просьба, по словам собеседников журналистов, очень разозлила украинского президента.

Украина, говорится в материале, рассматривает эти удары как важный фактор в войне с Россией.

Зеленский "отмахнулся" от рекомендации Харрис, не имея уверенности, отражают ли они консенсусную позицию администрации Байдена. Но в последующие недели Вашингтон подтвердил это в многочисленных разговорах с Киевом, в частности с советником Байдена Джейком Салливаном.

видео дня

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Но вместо того, чтобы "прислушаться" к Вашингтону, Украина увеличила удары по НПЗ России в два раза.

Указывается, что эти инциденты углубили напряженность и в так напряженных отношениях США и Украины на фоне застопорившегося принятия пакета военной помощи.

В материале говорится, что вопрос, должна ли Украина наносить удары по энергетическому сектору России, расколол и американский политикум, поскольку в нем много тех, кто эти удары поддерживает и обвиняет администрацию Байдена в том, что она ставит собственные политические цели выше военных целей Украины.

Некоторые "американские официальные лица", которые согласились прокомментировать ситуацию изданию, косвенно намекают, что якобы Украина спровоцировала Россию на "ответный удар" по энергетике (фактически цитируя Путина). Также The Washington Post распространяет тезис, который в СМИ "вбросил" Ллойд Остин, что, мол, эти удары не имеют стратегического значения, а Украине стоит лучше сосредоточиться на "тактических оперативных целях".

Отдельно отмечается, что опасениям США относительно роста цен на энергоносители из-за ударов по НПЗ России нет оснований - последнее повышение цен связано с сокращением добычи ОПЕК+ и нестабильностью на Ближнем Востоке.

В Европе же "едва скрывают удовольствие" украинской кампанией по ударам по энергосектору России, говорится в материале.

США против ударов Украины по НПЗ россиян - главное

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину "вместо атак на российские НПЗ сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию непосредственно на поле боя".

По мнению Америки, эти удары могут повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

"Эти атаки могут иметь опосредованные последствия для глобальной энергетической ситуации. Украине лучше идти по тактическим и оперативным целям, которые могут непосредственно повлиять на текущие бои", - сказал Остин комитету Сената по вооруженным силам во вторник, 9 апреля.

Но вскоре Соединенным Штатам дали понять, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора продолжатся. Как отмечали в SPRAVDI, российские НПЗ - законные военные цели, ведь являются источником финансирования и материального обеспечения российской агрессии против Украины.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина, согласно договоренностям с партнерами, "ни разу не атаковала российскую территорию западным оружием".

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