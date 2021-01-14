Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 40 минут Калорийность Калорийность 40 ккал Кухня Кухня Европейская

Вкусный суп можно быстро приготовить дома / Скриншот

На носу серьезное похолодание и организм требует чего-то тепленького – можно приготовить очень быстрый и вкусный сырный суп с курицей, грибами и плавленым сыром.

Главред нашел самый простой рецепт этого первого блюда – понадобится немного времени и минимум кулинарных навыков.

Быстрый сырный суп – рецепт

Ингредиенты:

3 л воды;

0,5 кг куриного филе;

2 плавленых сырка;

300 г шампиньонов;

1 морковь;

1 луковица;

3 картофелины;

1 лавровый лист;

Душистый перец горошком – 4 штучки;

Соль, перец черный молотый, укроп – по вкусу.

Как приготовить сырный суп с плавленым сыром – рецепт пошаговый

Вымойте филе и нарежьте средними кусочками. Переложите курятину в кастрюлю, залейте холодной водой и варите на маленьком огне.

Курятину для сырного супа нужно порезать небольшими кусочками / Скриншот

Очистите морковь, лук и картофель. Нарежьте морковь не очень длинной соломкой. Лук порежьте мелким кубиком. Картофель разрежьте на четыре части и залейте холодной водой.

Приблизительно через 10 минут после начала варки курицы снимите пену и переложите в бульон подготовленные лук, морковь и картофель. Проварите все около 7 минут. Периодически стоит снимать пену.

Помойте шампиньоны, порежьте на четыре части и отправьте вариться. За 5 минут до конца варки положите молотый перец, душистый перец, соль и лавровый лист.

Грибы для сырного супа нужно разрезать на четыре части / Скриншот

Чтобы сырный суп с шампиньонами стал ярче, в него можно добавить куркуму.

Когда блюдо доварится – вытащите лавровый лист.

Потрите плавленый сыр в горячий суп и все тщательно перемешайте. Качественный сыр быстро расплавится.

Мелко порубите зелень. Ее можно добавить в кастрюлю с супом или всыпать в тарелку при подаче.

Вкусный суп можно быстро приготовить дома / Скриншот

Быстрый и простой сырный суп – видеорецепт