Быстрый и вкусный сырный суп с грибами и курицей – пошаговый рецепт

Сырный суп с шампиньонами можно сделать ярким благодаря "секретному" ингредиенту.
На носу серьезное похолодание и организм требует чего-то тепленького – можно приготовить очень быстрый и вкусный сырный суп с курицей, грибами и плавленым сыром.
Главред нашел самый простой рецепт этого первого блюда – понадобится немного времени и минимум кулинарных навыков.
Быстрый сырный суп – рецепт
Ингредиенты:
- 3 л воды;
- 0,5 кг куриного филе;
- 2 плавленых сырка;
- 300 г шампиньонов;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 3 картофелины;
- 1 лавровый лист;
- Душистый перец горошком – 4 штучки;
- Соль, перец черный молотый, укроп – по вкусу.
Как приготовить сырный суп с плавленым сыром – рецепт пошаговый
Вымойте филе и нарежьте средними кусочками. Переложите курятину в кастрюлю, залейте холодной водой и варите на маленьком огне.
Очистите морковь, лук и картофель. Нарежьте морковь не очень длинной соломкой. Лук порежьте мелким кубиком. Картофель разрежьте на четыре части и залейте холодной водой.
Приблизительно через 10 минут после начала варки курицы снимите пену и переложите в бульон подготовленные лук, морковь и картофель. Проварите все около 7 минут. Периодически стоит снимать пену.
Помойте шампиньоны, порежьте на четыре части и отправьте вариться. За 5 минут до конца варки положите молотый перец, душистый перец, соль и лавровый лист.
Чтобы сырный суп с шампиньонами стал ярче, в него можно добавить куркуму.
Когда блюдо доварится – вытащите лавровый лист.
Потрите плавленый сыр в горячий суп и все тщательно перемешайте. Качественный сыр быстро расплавится.
Мелко порубите зелень. Ее можно добавить в кастрюлю с супом или всыпать в тарелку при подаче.
Быстрый и простой сырный суп – видеорецепт