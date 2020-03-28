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Как приготовить необычный постный борщ – рецепт

28 марта 2020, 17:20

Красный борщ без мяса готовится на овощном бульоне.

Постный борщ можно приготовить с сушеными грушами – Рецепт постного борща
Постный борщ без мяса можно приготовить с сушеными грушами и сельдереем / Скриншот

Во время Великого поста можно приготовить красный борщ без мяса. Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко раскрыл рецепт постного борща – блюдо получится необычным, поскольку готовится из непривычных ингредиентов.

Для приготовления борща необходимы, в частности, сушеные груши, корень сельдерея и свекольный квас, рассказал эксперт в сюжете ТСН.

По данным Клопотенко, для приготовления блюда понадобятся 200 г муки, 50 г сушеных груш, 2 морковки, 2 луковицы, 100 г свекольного кваса, 20 г заправки, 150 г воды, 150 г капусты, 1 корень сельдерея, 1 свекла, 1 болгарский перец, 3 картофелины, 2 зубчика чеснока и душистый перец, лавровый лист, растительное масло, перец чили – по вкусу.

Как приготовить необычный постный борщ – рецепт от Клопотенко

Помойте одну морковку и порежьте большими кусками. Разрежьте луковицу пополам. Выложите овощи на сковороду и поджарьте – они должны немного потемнеть. 

Свекольный квас нужно сделать заблаговременно. Нарежьте крупными кусками 400 г свеклы, уложите куски в банку, всыпьте 200 г сахара и залейте все водой. Прикройте банку марлей и оставьте – квас будет готов через две недели.

Доведите воду до кипения, отправьте в нее поджаренные овощи, душистый перец, лавровый лист и готовьте овощной бульон около 40 минут.

Очищенный болгарский перец нарежьте крупным кубиком. Одну очищенную морковь тоже нарежьте кубиком. Очищенную луковицу нарежьте средним кубиком. Нарезанные овощи поджарьте на растительном масле, добавьте неочищенные, но раздавленные зубчики чеснока, и перец чили.

Читайте такжеГороховый суп с копченостями, курицей или ребрышками: доступные рецептыПотом нарежьте очищенный картофель и сушеные груши. Нарезанный картофель и груши отправьте в овощной бульон, но сначала достаньте из него уже сваренные овощи – морковь и лук. Через 15 минут добавьте зажарку и все перемешайте. 

Нашинкуйте капусту. Снимите постный борщ с огня, добавьте заправку, капусту и все перемешайте. Потом влейте свекольный квас. 

Из муки и воды сделайте простое тесто. Отрывайте от него небольшие кусочки и бросайте в блюдо – так в борще появятся "ушки".

Евгений Клопотенко борщ
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