Как вернуть блеск ложкам и вилкам: что стоит положить в посудомоечную машинку

Эксперты рассказали о секретном методе для блестящих столовых приборов.

https://glavred.info/life/kak-vernut-blesk-lozhkam-i-vilkam-chto-stoit-polozhit-v-posudomoechnuyu-mashinku-10711409.html Ссылка скопирована

Секретный метод для блестящих столовых приборов / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Ключевое:

Почему стоит класть фольгу в посудомоечную машину

Как удалить тусклость и пятна с вилок и ложек

Многие сталкиваются с извечной проблемой: даже после тщательного мытья вилки и ложки остаются неидеально чистыми. Некоторые участки на приборах трудно достать губкой, поэтому загрязнения накапливаются, а блеск со временем исчезает. Однако существует простой способ, который поможет вернуть им былую привлекательность, рассказывает Главред со ссылкой на Express.

Как восстановить блеск ложек и вилок в посудомойке

Основатель магазина запчастей для бытовой техники Ransom Spares Ли Гилберт поделился необычным лайфхаком для мытья столовых приборов в посудомоечной машине. Для этого понадобится лишь обычная алюминиевая фольга.

видео дня

"Идея этого трюка заключается в том, что при контакте теплой воды, моющего средства и столовых приборов в посудомоечной машине происходит химическая реакция, известная как ионный обмен", - пояснил он.

По словам эксперта, именно благодаря этой реакции фольга помогает избавиться от водяных пятен и возвращает блеск металлическим приборам.

Как отмыть противень от нагара - инфографика / Главред

Чтобы воспользоваться методом, нужно свернуть кусок фольги в небольшой шарик и положить его в контейнер для столовых приборов в посудомоечной машине. Это обеспечит безопасное расположение фольги во время цикла мытья, ведь она не порвется и останется на своем месте до конца работы устройства.

Как отмечает Гилберт, этот прием особенно эффективен для серебряных изделий или тех, что имеют серебряное покрытие. Фольга удаляет темные пятна, которые появляются из-за процесса окисления.

Как повысить эффективность работы посудомойки

Специалист также дал несколько советов, которые помогут машине работать стабильно и дольше. Прежде всего, нужно регулярно очищать фильтр от остатков пищи и накипи после каждого мытья. Кроме того, стоит проверять, чтобы разбрызгиватели не были забиты, ведь это напрямую влияет на качество очистки.

Соблюдение этих простых правил не только улучшит эффективность мытья, но и сохранит гигиеничность посуды и продлит срок службы техники.

С другой стороны, популярный "лайфхак" для очистки лобового стекла может испортить авто. Эксперты раскрыли важный нюанс.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред