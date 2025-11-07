Укр
Под угрозой шесть областей: СМИ назвали главную опасность российских КАБов

Виталий Кирсанов
7 ноября 2025, 11:49
В течение сентября-октября РФ работала над новыми модулями управления для авиабомб и уже вывела их на финальную стадию боевого испытания.
СМИ назвали главную опасность российских КАБов
СМИ назвали главную опасность российских КАБов / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Кратко:

  • Боевой радиус российских КАБов оценивается примерно в 200 км
  • Шесть украинских областей находятся под угрозой

Россия значительно увеличила дальность своих советских планирующих бомб, оснастив их реактивными двигателями. Это увеличит нагрузку на и без того растянутую систему ПВО Украины и подвергнет риску поражения значительно большее количество украинских городов. Об этом пишет The Telegraph.

Ранее советские бомбы, оснащенные крыльями и GPS-навигаторами, могли достигать дальности до 80 километров при сбросе с российских истребителей Су-34 вблизи линии фронта. Однако заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что новые модернизированные модели могут покрывать дальность около 200 километров.

Скибицкий сообщил, что новое модифицированное оружие также оснащено "новыми модулями управления", что повышает его устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы, используемым Украиной для прерывания полетов бомб.

Шесть областей под угрозой

"Основные последствия для Украины можно резюмировать следующим образом: расширение потенциальной зоны удара и дополнительная нагрузка на украинские силы противовоздушной обороны", - заявил изданию председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Он отметил, что города и объекты инфраструктуры, расположенные на расстоянии до 200 км от линии фронта, которые ранее считались относительно безопасными для управляемых авиабомб, теперь находятся под угрозой.

"Это охватывает значительную часть Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей", - сказал он.

При этом для Украины невыгодно использовать дорогостоящее западное ППО, такое как американские Patriot, стоимость которых может достигать 1 миллиона долларов за ракету, для уничтожения столь дешевого оружия, указывает The Telegraph.

При этом, по словам Кузана, новая модель позволит военным самолётам Москвы запускать бомбы из зоны, находящейся вне досягаемости западных украинских систем средней дальности, таких как NASAMS или Iris-T.

Не станет переломным моментом

Однако эксперт отмечает, что реактивные бомбы не станут переломным моментом для войск Путина.

"Мы должны понимать, что модернизация планирующих бомб с реактивными двигателями - это эволюционный, а не революционный шаг в российском арсенале. Это не меняет принципиально характера войны, но создаёт дополнительные проблемы для украинской обороны, расширяя географию риска и увеличивая нагрузку на и без того перегруженную систему ПВО", - отметил он.

При этом, по данным украинской разведки, Россия далека от массового производства модернизированных реактивных бомб.

"Их применение ограничивается испытаниями с периодическими ударами по различным регионам для оценки их эффективности и реакции украинской обороны", - заключил Кузан.

Чем опасны новые российские авиабомбы - мнение военного

Как писал Главред, россияне начали использовать дальнобойные управляемые авиабомбы (КАБы) не только для атак по прифронтовым районам, теперь они способны достигать даже Полтавы. Об опасности таких боеприпасов рассказал украинский военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По его словам, КАБы представляют значительно большую угрозу, чем ударные дроны типа "Шахед", поскольку их размер в 3-5 раз больше. Боевая часть таких бомб может весить от 250 до 315 кг в зависимости от модификации. Бунятов пояснил, что менее дальнобойные версии КАБов имеют еще более мощный заряд, чем те, что способны лететь на большую дистанцию.

"Это кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от прилетов в глубоком тылу", - подчеркнул военный.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска захватили один населенный пункт и продвинулись в районах еще шести населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом 6 ноября сообщил украинский аналитический проект DeepState.

Кроме того, активность российских оккупационных войск на Лиманском направлении растет, особенно после ухудшения погодных условий. Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Напомним, что на Покровском направлении, в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, наблюдается заметное усиление штурмовой активности российских войск вдоль всей линии обороны.

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Россия готовит новый массированный удар по Украине - где уже раздаются первые взрывы

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

Камалия попрощалась с дочерью: что случилось

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

ВСУ начали бить по подстанциям Москвы - может ли столица РФ погрузиться в темноту

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

