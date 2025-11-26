Укр
Силы ВСУ могут разместить в одной из стран НАТО: неожиданный прогноз

Алексей Тесля
26 ноября 2025, 21:01
Ослабление роли США в безопасности Европы побуждает РФ к дальнейшим агрессии, предупреждает Игорь Чаленко.
НАТО
США могут снизить свою роль в НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Чаленко:

  • США не хотят тянуть на себе роль военного лидера в НАТО
  • Ослабление роли США в безопасности Европы побуждает РФ к агрессии

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко прокомментировал заявления представителей администрации США о возможном назначении представителя Германии на должность верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

"В руководстве Североатлантического Альянса существует негласное правило, согласно которому политическое руководство осуществляют европейцы, а военная составляющая - за американцами", - пишет он в колонке на Главреде.

Эксперт отмечает, что Соединенные Штаты не хотят тянуть на себе роль лидера в этом вопросе, несмотря на то, что США имеют 70% способности НАТО.

При этом он предупредил о том, что ослабление роли США в безопасности Европы побуждает Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

"Не конкретные заявления, а уменьшение влияния США без оперативной компенсации. Кстати, требованием отхода к границам НАТО образца 1997 года россияне четко очерчивают собственную зону влияния. Поэтому, конечно, россияне видят возможность передела сфер влияния, и эти шаги США можно воспринимать как косвенное поощрение", - указал аналитик.

Он убежден в том, что проблема заключается в существовании концептуального разрыва в понимании безопасности между европейцами и американцами, который обострился еще во время выступления вице-президента США Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Тогда у многих европейцев появилось понимание, что США вряд ли придут на защиту в момент Х, когда Европе нужно будет защищаться от российской агрессии. В этом контексте у европейцев больше надежды на Украину (конечно, в пределах разумного и при поддержке США). Потому что инициатива по размещению украинских сил в одной из стран Балтии после завершения войны в Украине - это очень серьезный показатель", - отметил глава Центра анализа и стратегий.

Он добавил, что чем больше США будут действовать автономно: "Тем больше Альянс будет отходить от системы коллективной безопасности, за которую хватается Европа, и тогда НАТО останется как определенный элемент единых военных стандартов. Однако НАТО еще точно не стоит хоронить".

Мнение экспертов о подготовке РФ к войне с НАТО

Россия, действующая как страна-агрессор, увеличивает объёмы диверсионной и разведывательной активности на европейской территории. Согласно отчету Института изучения войны (ISW), Кремль способен представлять серьёзную угрозу НАТО значительно раньше, чем ожидают европейские лидеры.

В документе отмечается, что Москва уже активно ведёт информационно-психологическую подготовку населения и вооружённых сил к потенциальному военному столкновению с Североатлантическим альянсом.

Ранее сообщалось о том, что Россия может начать войну против НАТО раньше, чем предполагалось. Аналитики считают, что Россия может представлять значительную угрозу для НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль запустил фазу подготовки к войне с НАТО. Это этап формирования информационно-психологических условий перед открытыми боевыми действиями.

Как писал ранее Главред, РФ готовится напасть на НАТО после окончания боев в Украине. Россия, вероятно, после войны в Украине будет иметь в наличии значительную боевую мощь, которую может быстро перебросить на восточный фланг НАТО.

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно в медиа комментирует ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Игорь Чаленко
