Если бы не Украина, танки РФ были бы в Польше: Каспаров раскритиковал США и НАТО

Оппозиционер призвал предоставить Украине возможность победить, а не искать компромиссов с Кремлем.

https://glavred.info/world/esli-by-ne-ukraina-tanki-rf-byli-by-v-polshe-kasparov-raskritikoval-ssha-i-nato-10719596.html Ссылка скопирована

Каспаров раскритиковал действия США / коллаж: Главред, фото: t.me/garrykasparov_official, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Каспарова:

Украина сдерживает российские войска от вторжения в Европу

НАТО потеряло свою решимость и превратилось лишь в аббревиатуру

Украине уже четыре года приходится делать то, для чего создавали НАТО

Российский оппозиционер и бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров раскритиковал предложения США относительно возможных договоренностей с Россией и сказал, что уступки Москве угрожают безопасности всей Европы. Об этом он заявил на Международном форуме по безопасности в Галифаксе (Halifax International Security Forum, HISF), который завершился 24 ноября в Новой Шотландии, Канада.

В частности, он призвал союзников не допустить решений, которые могут ослабить Украину.

видео дня

"Как мы можем серьезно обсуждать соглашение, заключенное бизнес-партнером Трампа? Это сделка с недвижимостью, чтобы обогатить семью Трампа и продать Украину", - подчеркнул он.

По его словам, Украина фактически сдерживает российские войска от вторжения в Европу.

"Если бы не Украина, стоящая перед Россией, то российские танки уже были бы в Польше", - продолжил оппозиционер.

Каспаров также считает, что НАТО потеряло свою решимость и превратилось лишь в аббревиатуру, ведь Альянс так и не предоставил однозначного ответа относительно готовности оборонять страны-члены.

"Дело не в том, сколько у вас оружия, боеприпасов. Дело в том, готовы ли вы воевать и умереть? О, это прекрасно. У вас есть канадская бригада в Латвии. Какой приказ у этой бригады? Они будут стрелять, если русские пересекут границу? Мы знаем ответ. Переговоры будут длиться вечность. Украине уже четыре года приходится делать то, для чего создавали НАТО: защищать Европу от российской агрессии", - говорит бывший чемпион мира по шахматам.

Кроме того, Каспаров признал, что как россиянин чувствует вину за поведение собственной страны, поэтому не может давать президенту Украины Владимиру Зеленскому советы, как реагировать на давление США.

Каспаров о договоренностях с РФ - видео:

На какие уступки должна пойти Россия

Ранее президент США Дональд Трамп говоря о переговорах по завершению войны сказал, что главной уступкой, на которую пойдет Россия, будет то, что она просто прекратит воевать.

"Главная уступка россиян заключается в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земель. Эта земля через несколько месяцев и так может оказаться у России. Так что же вы, хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек", - отметил он.

Война РФ против стран НАТО - что известно

Напомним, как сообщал Главред, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может скорее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.

Обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко говорил, что российские оккупанты могут открыть фронт войны в Европе. Они способны быстро добиться нужных для себя результатов в Эстонии и создать там "Нарвскую народную республику".

Читайте также:

О персоне: Гарри Каспаров Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) - советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных Шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен. Гарри Каспаров - активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред