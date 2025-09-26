Укр
Patriot будут производить не только в США: Европа подключается к созданию ЗРК

Виталий Кирсанов
26 сентября 2025, 10:56
Европейский производитель ракет MBDA заявил о готовности запустить производство пусковых установок Patriot в Германии, чтобы снизить оружейную зависимость от США. Об этом заявил управляющий директор немецкого подразделения MBDA Томас Готтшильд, пишет Reuters.

Отмечается, что компания MBDA также готова увеличить производственные мощности по выпуску ракет противовоздушной обороны Patriot на новом заводе в Германии, если объем заказов превысит "определенный порог".

В 2024 году Германия, Нидерланды и Испания подписали контракт на 5,1 млрд евро на покупку до 1000 ракет у совместного предприятия Raytheon и MBDA. Ракеты будут производиться на новом заводе в Баварии на юге Германии.

"Мы идем по графику. Мы планируем начать производство в конце 2026 года, чтобы обеспечить первую поставку в начале 2027 года", - сказал управляющий директор MBDA Deutschland.

Он не раскрыл производственную мощность завода, сославшись на соображения безопасности, но сказал, что завод сможет выполнить дополнительные заказы.

"Если заказы превысят определенный порог, мы также готовы инвестировать в дополнительные производственные мощности", - сказал он.

Производство пусковых установок

Готтшильд отметил, что MBDA обладает техническим опытом, поскольку ранее занималась обслуживанием пусковых установок.

"Мы можем это сделать. Это просто вопрос промышленного сотрудничества между нами и Raytheon - и пожеланий нашего заказчика, Бундесвера, или других клиентов, заказывающих производство пусковых установок", - сказал он.

Ракета для дальних ударов

Он также отметил, что MBDA будет участвовать в разработке ракеты с дальностью более 2000 км. Этот проект был объявлен Великобританией и Германией в мае, но сроки начала разработки пока неизвестны.

"Независимо от сроков, важно, чтобы мы начали как можно скорее, чтобы получить более конкретные результаты", - сказал он.

MBDA также продвигает разработку более компактных ракет для сбивания низколетящих и медленных беспилотников.

"Мы надеемся подписать контракт с правительством Германии на разработку ракеты DefendAir до конца года", - сказал Готтшильд, добавив, что первые поставки ожидаются через несколько лет.

Украине грозит дефицит ракет: ПВО под угрозой

Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО, предупреждает Financial Times. Угроза особенно велика в случае, если Россия продолжит наращивать интенсивность ракетных и беспилотных атак либо сохранит их на текущем высоком уровне — в этом случае подразделения украинской противовоздушной обороны могут ощутить острый дефицит ресурсов.

Опасения усиливаются на фоне замедления поставок вооружений из США. В частности, речь идёт о ракетах, приобретаемых напрямую у производителей в рамках отдельной программы — Инициатива содействия безопасности Украины. Эти поставки осуществляются неравномерно, партиями, что создаёт перерывы в снабжении и повышает риски в условиях эскалации.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

