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Какую помощь Украина получит в 2024 году от США: эксперт раскрыл детали

Юлия Закрепа
16 декабря 2023, 01:35
Европа сейчас активно апеллирует к Конгрессу. Борель, понимая критическую ситуацию в Конгрессе, заявил, что Украине будет очень сложно без помощи.
Какую помощь Украина получит в 2024 году от США: эксперт раскрыл детали
Какую помощь Украина получит в 2024 году от США / коллаж: Главред, фото: ОПУ, pixabay

В интервью Главреду политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал, как может выглядеть помощь Украине от США в 2024 году.

Эксперт считает, что западные политики и стратеги, как правило, разрабатывают несколько планов, и нам тоже стоит работать по такой схеме.

"Учитывая то, что мы имеем негативную историю с голосованием в США, я вижу в этом колоссальные возможности и перспективы, которые дадут нам больше пользы, чем негатива. Ранее я упоминал об инфантильности Европейского союза, и именно эта политическая баталия республиканцев и демократов в Конгрессе заставила Европу задуматься о том, что будет, если Конгресс США вдруг не выделит средства", - отметил Клочок.

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Эксперт подчеркнул, что Европа сейчас активно апеллирует к Конгрессу. Борель, понимая критическую ситуацию в Конгрессе, заявил, что Украине будет очень сложно без этой помощи, и американцами даже уже были проведены переговоры с Германией и Японией, которые вдвое увеличили финансирование для Украины на следующий год.

"Также принято решение о выделении десяти миллиардов евро для Венгрии, которая шантажирует Европейский союз, и это откроет финансирование 50 млрд евро для Украины на ближайшие три года. К тому же, это запустило серьезную дискуссию о конфискации замороженных активов России, потому что до сегодняшнего дня ни одного доллара из этих активов не поступило. Зато накануне был согласован план, согласно которому Украине передадут 15 миллиардов евро прибыли от замороженных активов. Согласно этим заявлениям, ЕС в следующем году может дать Украине не менее 50-60 миллиардов евро. И это без помощи США", - добавил Клочок.

Он также отметил, что если бы США выделили бы эту помощь, Евросоюз и в дальнейшем бы занимался вопросами параллельного импорта, которым грешит через третьи страны.

"А теперь они понимают, что Россия не отступает, объявила затяжную войну и дала понять, что будет истощать Запад. Соответственно, их ждет опасность перед их границей. И уже тогда, когда, например, произойдет атака на страну НАТО (а такие уж факты были в Польше и Румынии, но они это "съели"), война придет к ним домой. Сама Европа не может всех обогреть - ее ВВП достигает около 20 триллионов евро, тогда как в США - более 25. конечно, Евросоюз, поскольку он способен в финансовом плане, мог бы заниматься своей оборонной промышленностью, но в ЕС нет единства", - объясняет эксперт.

Для Украины деньги будут. Если это произойдет позже, в этом нет большой катастрофы. Конечно, это создаст серьезные неудобства, однако главное, что у ЕС есть понимание по привлечению к усилению обороноспособности.

Военная помощь Украине от США

Напомним, что Сенат США будет голосовать уже в ближайшее время за военную помощь $61 млрд. Сенаторы отложат свой отпуск, чтобы рассмотреть законопроект, направленный на финансирование военной помощи Украине.

В Белом доме сделали важное заявление. В Белом доме отметили, что если не продолжить финансирование Киева, это ослабит способность Украины к самозащите, что будет лишь на руку амбициям Путина.

Украина с США разрабатывают новый план войны. США считают, что Украина должна сосредоточиться на обороне, наращивании сил и подготовке к затяжной войне, а в Киеве настаивают на продолжении наступления.

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война в Украине новости США военная помощь
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