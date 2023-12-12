Направление главного удара: Украина с США разрабатывают новый план войны – NYT

США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

https://glavred.info/world/napravlenie-glavnogo-udara-ukraina-s-ssha-razrabatyvayut-novyy-plan-voyny-nyt-10524260.html Ссылка скопирована

Разрабатываются новые стратегии наступления ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ,

США считают, что Украина должна сосредоточиться на обороне, наращивании сил и подготовке к затяжной войне, а в Киеве настаивают на продолжении наступления, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.

При этом рассматриваются стратегии, связанные с ударами по Крыму, оружейным заводам, складам оружия, железнодорожным линиям и с "символическими победами". Как заявил один из бывших украинских высокопоставленных военных, идеи Киева "очень смелые", пишет New York Times.

В то же время украинские военные и чиновники просят у западных стран миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, "которых не существует", в то же время США пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.

видео дня

"Ставки огромны. Без новой стратегии и дополнительного финансирования, по мнению американских чиновников, Украина может проиграть войну. Американские чиновники говорят, что Украине придется сражаться с более ограниченным бюджетом", - пишут журналисты.

При этом в США растет число республиканцев, выступающих против дальнейшей поддержки Украины, при этом они требуют предоставить новую стратегию перед голосованием о выделении дополнительных средств.

Кроме того, положение осложняется несовпадением взглядов украинских и американских генералов на дальнейший ход войны: Киев считает, что главным направлением боевых действий является восток страны, а Вашингтон - юг.

В свою очередь украинское командование опасалось, что прорыв на юге приведет к большим потерям, при этом Украина разделила свои силы, но "вместо решительного прорыва возникла тупиковая ситуация". Также украинские военачальники убеждены, что американские ожидания были нереалистичными, особенно учитывая возможности украинских воздушных сил.

Война в Украине

Ранее Владимир Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Байденом. Украина будет работать, чтобы побороть паузу в помощи от США, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось о том, что визит Зеленского в США происходит в критический момент. Нынешний визит Владимира Зеленского в Вашингтон будет третьим с момента начала войны на Украине. В последний раз он приезжал в США в сентябре.

Напомним, Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениям, сообщает, что Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.