Мир "в обмен" на территории и несколько лет войны: Кулеба назвал позицию Украины

Украина много лет предупреждала США и Европу о том, что прежние отношения с Россией больше невозможны, и оказалась права, сказал Дмитрий Кулеба.

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Украина стремится к миру, но Путин хочет затяжной войны - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Большинство украинцев против территориальных уступок агрессору России и готовы терпеть несколько лет войны ради победы. Мнение, согласно которому можно договориться с Москвой, ошибочно, и на Западе должны это понимать, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В своей статье для Foreign Affairs он написал о том, что около 80% украинцев не хотят территориальных уступок в пользу России. У Киева есть четкое видение того, как должен выглядеть мир.

"Ни одна страна в мире не стремится к миру больше, чем Украина. Мы не хотим затяжной войны - это Путин ее хочет. У нас есть четкое видение пути к миру, изложенное в Формуле мира из десяти пунктов, которую предложил Президент Владимир Зеленский. И именно Украина платит самую высокую цену за эту войну", - сказал Кулеба. видео дня

По его словам, украинцы готовы терпеть несколько лет войны ради победы. На Западе должны понимать, что нельзя взаимодействовать с Россией так, как было раньше.

"Западные аналитики, призывающие Украину согласиться на немедленное прекращение огня или невыгодные условия, просто пренебрегают мнениями украинцев. На протяжении многих лет политики и эксперты в Европе и Соединенных Штатах не слушали предупреждения украинцев о том, что ни дипломатия, ни "business as usual" с Россией больше не возможны. Только полномасштабное вторжение, грандиозные разрушения и страдания заставили их признать, что Украина была права. Не надо снова попадать в эту ловушку", - отметил дипломат.

Дмитрий Кулеба также подчеркнул, что если Украина пойдет на территориальные уступки, Путин воспримет это как "вознаграждение за агрессию". Это дорого обойдется украинскому государству, западному миру и всей глобальной системе безопасности.

Напомним, около 80% украинцев против территориальных уступок России, сообщали по итогам своего исследования эксперты Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно их опросу, который был проведен в период с 29 сентября по 9 октября, против уступок большинство жителей всех регионов.

К слову, большинство жителей РФ за войну против Украины и "хотят переговоров", сообщили социологи российского Левада-центр. Их ноябрьский опрос показал, что около 74% россиян поддерживают боевые действия. Саму войну они считают "успешной".

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