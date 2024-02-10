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"Никто не верит ему на слово" : Путин в интервью анонсировал войну с НАТО?

Елизавета Бельмас
10 февраля 2024, 18:04
Эксперт ответил, выразил ли Путин готовность к нападению на страны НАТО в своем нашумевшем интервью с американским журналистом.
Путин в интервью анонсировал войну с НАТО?
Путин в интервью анонсировал войну с НАТО? / коллаж: Главред, фото: скриншот, Public domain pictures

В Сети активно обсуждают нашумевшее интервью российского диктатора Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону.

В интервью Главреду полковник запаса КГБ, экс-разведчик, политолог и публицист Сергей Жирнов рассказал, стали ли слова Путина сигналом о готовности к войне со странами НАТО.

По словам Жирнова в Европе часть интервью диктатора восприняли, как проявление решимости вступить в войну на ещё одном фронте. Всё дело в том, что по аналогии с 24 февраля 2022 года можно понять, что слова Владимира Путина о том, что он не собирается ни на кого нападать могут оказаться чистой ложью.

"У Путина нет никакой репутации, никто не верит ему на слово. И в этом смысле, там, где люди размышляют и медиа работают с информацией, которую дает Путин, все было понято правильно. Другое дело, что пропагандистские медиа могут подавать все эти фразы "face value", то есть за чистую монету. И люди, у которых нет критического подхода, могут воспринять это так, как было сказано – мол, Путин нас успокоил", - говорит эксперт.

Также он добавил, что все заявления Путина любой журналист, который наслышан о высказываниях его подлежащих, мог бы опровергнуть и поставить его в глухой угол, однако Такер Карлсон, очевидно, недостаточно осведомлен.

"Допустим, когда он очень долго рассказывал о расширении НАТО на восток. Любой нормальный западный журналист сказал бы, мол, вы же получили Швецию и Финляндию, и таким образом получилось расширение НАТО гораздо больше, чем в Украине. Вы получили общую границу с Финляндией 1350 километров, и это ответ на вашу войну, и никакого отношения Украина как страна к этому не имела. Но Такер показал, что он не в теме, не владеет никакими аргументами и не может возразить Путину даже ничего из того, что лежит на поверхности", - добавил Жирнов.

Также, размышляя о том, на какую из стран НАТО может пойти Путин и к чему это может привести, Жирнов отвечает довольно просто. Он считает, что любой открытый ещё один российский фронт - ослабит российское войско в Украине, ведь даже на Донбассе оккупанты всё ещё не добились желаемых результатов.

"Путин доказал, что он даже в одном месте, на востоке Украины, не может победить. Открыть второй фронт с его собственными силами было бы стратегической глупостью. И если он это сделает, то на самом деле это будет очень полезно для Украины. Потому что, во-первых, это ослабит Путина на украинском фронте, а во-вторых, если не дай бог он начнет какую-то серьезную борьбу с Западной Европой, то Западная Европа начнет гораздо более серьезно относиться к российской военной угрозе и отвечать на нее. То есть в любом случае она таким образом начнет еще больше помогать Украине с армейской точки зрения, а для Украины это будет послабление, потому что открытие любого второго фронта – это всегда ослабление той группировки, которая находится на украинском фронте. Это, кстати, путинский идиотизм", - объяснил Сергей Жирнов.

Смотрите комментарий Сергея Жирнова про интервью диктатора Владимира Путина:

Кто такой Сергей Жирнов

Сергей Олегович Жирнов — полковник запаса второго разряда, бывший разведчик-нелегал. Журналист, экономист-международник, общественный деятель, правозащитник, международный консультант, пишет cyclowiki.org.

В 1999—2001 годах прославился своей беспрецедентной историей с попыткой в судебном порядке получить на руки диплом об окончании КИ КГБ СССР. Служба внешней разведки Российской Федерации с 1997 года отказывается выдать бывшему разведчику-нелегалу Жирнову его собственный диплом об окончании давно расшифрованного шпионского ВУЗа под предлогом опасности разглашения государственной тайны. Неординарная судебно-шпионская история получила широкий публичный резонанс в России и за рубежом.

Интервью Путина

Как сообщал Главред, федеральный канцлер Олаф Шольц прокомментировал скандальное интервью диктатора Владимира Путина американцу Такеру Карлсону. Как написал он в соцсети Х (бывший Twitter), заявления Путина еще больше убеждают, почему союзники должны продолжить поддерживать Украину.

Также, интервью российского диктатора американскому журналисту Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию. Кремль был намерен создать информационные эффекты и истерику на Западе. Об этом пишет Институт изучения войны со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

К тому же, интервью российского президента Владимира Путина Такеру Карлсону было направлено преимущественно на американскую аудиторию, в частности на республиканцев и сторонников Дональда Трампа. Однако такая целевая аудитория - люди с низким уровнем образования и социальной активности, которые маловероятно, что выдержат двухчасовое интервью.

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