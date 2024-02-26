'Не закончится быстро': глава Чехии дал тревожный прогноз насчет войны в Украине

Россия слишком слабая для того, чтобы дополнительно напасть на другие государства, уверен Петр Павел.

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Петр Павел спрогнозировал перспективы войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что после выборов в РФ диктатор Владимир Путин попытается достичь хотя бы минимальных целей в Украине и окончательно взять под свой контроль Донбасс.

"Конфликт в Украине не закончится быстро, поскольку ни Россия, ни Украина не способны достичь поставленной цели. Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что, в принципе, должно быть поддержано", — цитирует его Radio Prague International.

В то же время чешский политик не исключает, что к мирным переговорам может привести взаимная усталость от войны. Вместе с тем он считает, что современная Россия слишком слабая для того, чтобы дополнительно напасть на другие государства и открывать новый фронт против НАТО.

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"Сейчас Россия настолько ослаблена войной против Украины, что не рискнет прибегнуть к какому-либо конфликту со странами НАТО. Однако этого нельзя исключить в будущем, особенно если Россия достигнет каких-то значительных успехов в Украине", — добавил Павел.

Петр Павел - что о нем известно Петр Павел — чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный Президент Чехии с 28 января 2023 года. Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока – десять лет. В прошлом Петр Павел — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики.

Ранее Владимир Зеленский назвал, что кардинально изменит ход войны. Глава государства объяснил, что может заставить врага отступить.

Напомним, ранее Зеленский назвал главное условие защиты Купянска. Давление врага на Купянск сильное, а соотношение артвыстрелов 1 к 6 в пользу РФ, рассказал президент.

Как сообщалось ранее, Зеленский рассказал о том, что план контрнаступления был в Кремле еще до его начала. По словам президента, дальнейшие планы по наступательным действиям раскрываться не будут.

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