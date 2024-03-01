Страна НАТО готова к отправке военных в Украину: названо главное условие

Соглашение о безопасности, которое подписали Украина и Канада, позволяет Оттаве проводить учебную деятельность на территории украинского государства.

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Оттава может отправить своих военных в Украину только для обучения солдат ВСУ - министр обороны Канады / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Офис президента Украины

Канада готова отправить своих военных в Украину, но не для участия в военных действиях с войсками агрессора России, а с целью подготовки украинских солдат. Об этом заявил канадский министр обороны Билл Блэр.

В интервью Toronto Star он сказал о том, что идея, связанная с отправкой военных в Украину, обговаривалась в начале недели в Париже, где присутствовал и сам Блэр. Однако Канада, как и многие другие государства Североатлантического альянса, не поддержала инициативу президента Франции Эммануэля Макрона.

По словам Блэра, Канада может отправить своих военных в Украину в статусе небоевой миссии, чтобы они проводили обучение украинских солдат, но вдали от линии фронта.

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Также в материале подчеркивается, что соглашение о безопасности между Украиной и Канадой предполагает право Оттавы проводить учебную деятельность в Украине, "когда позволят условия".

Идея с войсками НАТО в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку войск НАТО в Украину. Однако он также уточнил, что на данный момент в Европе нет консенсуса относительно размещения войск западных стран на территории украинского государства.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал инициативу Макрона о войсках НАТО в Украине. По словам гаранта, любые идеи, направленные на усиление Киева, это положительные сигнал. Макрон должен приехать в Украину в середине марта, в ходе визита может обсуждаться данный вопрос.

Глава Кремля Владимир Путин пригрозил Западу применением ядерного оружия в случае ввода западных войск в Украину. Соответствующее "заявление" он сделал в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

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