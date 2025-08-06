"Я не преувеличиваю": военный уверен, что миллионы иностранцев хотят воевать за Украину

Игорь Луценко утверждает, что волонтеры собирают средства для привоза иностранных добровольцев.

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Игорь Луценко утверждает, что миллионы иностранцев хотят воевать за Украину / коллаж: Главред, фото: facebook.com/igor.lutsenko, 45 ОМБр

Что сказал Игорь Луценко:

Иностранцам нужно, чтобы Украина организовала им приезд

Кабмин может "за 15-20 минут" выдать соответствующее постановление

Миллионы людей со всего мира, прежде всего из Латинской Америки и Африки, готовы воевать за Украину, но не могут самостоятельно приехать в нашу страну. Об этом военнослужащий Игорь Луценко сказал во время интервью для канала "Відверто" в YouTube.

"Я не преувеличиваю, миллионы людей по всему миру хотят воевать за Украину", - подчеркнул Луценко. видео дня

По его словам, этим иностранцам нужно то, чтобы Украина как государство организовала им приезд, потому что "в Украину просто так без визы, без согласия Евросоюза" представителям Латинской Америки и Африки нельзя.

"Нет возможности. Кроме того, есть проверки СБУ. Есть другие бюрократические процедуры. То есть, просто сами по себе эти добровольцы, которые хотят воевать за Украину из разных соображений, из соображений абсолютно корыстных - они хотят (приобрести) боевой опыт... эти все люди сюда не могут приехать из-за того, что у нас есть куча препятствий для этого", - сказал Луценко.

Он утверждает, что сейчас волонтеры собирают средства для привоза иностранных добровольцев. По его убеждению, Кабинет Министров Украины может "за 15-20 минут" выдать соответствующее постановление и "все будет готово".

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Недавно министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодня мобилизация в Украине продолжается по плану. Он сообщил, что мобилизация на 90% проходит без скандалов.

Между тем Россия пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине. Враг целенаправленно наносит удары по ТЦК.

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Кто такой Игорь Луценко? Игорь Луценко (род. 10 ноября 1978, Киев) - военнослужащий ВСУ, редактор и журналист интернет-изданий, общественный деятель движения за сохранение исторической застройки города Киева, экономист по образованию. Активист Евромайдана. Вместе с Юрием Вербицким был похищен неизвестными из киевской больницы во время Революции Достоинства 21 января 2014 года. Народный депутат 8-го созыва, избран по списку партии "Батькивщина" (третий номер в партийном списке). Участник российско-украинской войны, награжден орденом "За мужество" III степени.

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