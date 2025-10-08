Местные выборы в Украине во время войны: Рада приняла окончательное решение

Постановление касается сельских, городских, районных, областных советов и председателей.

Рада приняла постановление № 14031 о непрерывности власти

Местные выборы во время войны проводиться не будут

В среду, 8 октября, Верховная Рада на заседании приняла постановление №14031 о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Известно, что речь идет о сельских, поселковых, городских, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских головах.

Так, документ предлагает:

признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии РФ против Украины;

подчеркнуть, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов несет Россия;

констатировать, что устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществления ими полномочий, являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны государства и жизнедеятельности территориальных общин.

Постановление подтверждает, что сельские, поселковые, городские, районные и областные советы, а также сельские, поселковые и городские головы продолжают выполнять свои полномочия, кроме тех, чьи полномочия досрочно прекращены.

Отмечается, что после завершения вооруженной агрессии РФ и отмены военного положения местные выборы будут проводиться в соответствии с Конституцией, Избирательным кодексом и законами Украины.

Проведение выборов в Украине

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее заявлял, что на сегодняшний день в Украине действует запрет проводить выборы во время режима военного положения.

Он отметил, что старт выборам может дать указ президента об отмене этого правового режима, если его поддержит парламент.

Выборы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен оставаться на своем посту в мирное время. Провести выборы президента он готов в том случае, если будет подписано соглашение о прекращении огня.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук говорил, что народные депутаты уже неофициально работают над переходным законопроектом, который будет регламентировать проведение первых выборов после завершения боевых действий.

Кроме того, заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик ранее сообщал, что местные выборы могут состояться 30 октября только с разрешения Верховной Рады.

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

