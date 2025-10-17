Как хоронили людей до и после крещения Руси - забытые ритуалы древних славян

До крещения Руси наши предки-славяне имели собственные традиции погребения, отражавшие их мировоззрение и представления о жизни и смерти.

В древности захоронение людей на территории современной Украины имело глубокий ритуальный и сакральный смысл. Наши предки верили, что смерть не означает конец, а лишь переход в иной мир, поэтому обряд погребения сопровождался магическими, религиозными и символическими действиями.

Почему предки проводили кремацию

Кремация - это не только современный способ захоронения, но и древняя традиция, которая была распространена на территории современной Украины еще во времена Трипольской культуры. Люди того времени предпочитали огонь земле, считая, что сожжение тела помогает душе быстрее попасть в загробный мир и предотвращает страдания, которые могли бы преследовать тело, оставленное без обряда.

У славян кремационный обряд назывался "кродирование" или "воровство", что происходит от слова "крада" - огненный круг, жертвенник. Языковед А. Котляревский отмечал, что это слово также связано с санскритским cradda, что означает "священная жертва в честь мертвых".

Как славяне проводили кремацию

Сначала готовили погребальный костер, на который клали тело умершего. Вокруг сооружали ритуальный круг из лозы и соломы - так называемую краду, которая имела форму круга или овала. Ров и ограждение служили для отделения мира живых от мира мертвых. Когда костер зажигали, горящая ограда закрывала процесс сгорания тела от глаз участников обряда, одновременно создавая сакральное пространство.

Почему появлялись курганы

Захоронение тел в землю у славян и трипольцев почти не практиковалось. Большинство тел сжигали, а пепел собирали в урны - традиция, которая появилась именно при Трипольской культуре. Поэтому археологи до сих пор не могут точно определить антропологический тип трипольцев, ведь остатков тел почти не осталось.

Сначала урны хоронили поодиночке, впоследствии - в курганах. Над урнами насыпали небольшие округлые холмы высотой до 1 м и диаметром до 12 м, напоминающие современные могилы.

Как предков хоронили в лодках

Кроме курганов, случались захоронения путем сожжения в лодках. Лодка имела магическое значение, переносила душу умершего в загробный мир, символизируя плавание к "острову мертвых", который находился за морем. Такая практика сочетала религиозные верования, обряды и сакральную символику, показывая, насколько важной была кремация в духовной жизни древних украинских народов.

Как хоронили людей до крещения Руси

Как рассказала кандидат исторических наук, археолог Эвелина Кравченко, Киевская Русь сформировалась как государство с принятием христианства в 988 году. До этого население Среднего Поднепровья сжигало умерших, а пепел пересыпал в горшки-урны, которые хоронили преимущественно без сопроводительных предметов.

Варяжская знать, которая пришла с Рюриковичами, хоронила своих умерших в курганах. Известны такие захоронения, например, в Шестовице Черниговской области и на Старокиевской горе в Киеве, где впоследствии построили Десятинную церковь.

Еще раньше, в бронзовом и железном веках, существовали различные обряды: некоторых людей хоронили лицом вниз и прижимали камнями - так похоронили тех, кого считали ведьмами или упырями.

Как людей хоронили после крещения Руси

После принятия христианства похоронные обычаи изменились. Людей перестали сжигать, начали хоронить в деревянных гробах, иногда с нательным крестиком. Процесс перехода от дохристианских традиций к христианским продолжался до XII века.

Одним из древних христианских обычаев является погребение на третий день после смерти. Как пояснила УНИАН этнолог Леся Горошко-Погорецкая, это связано с церковными канонами. Кроме того, традиционно возле покойного не оставались одиноко - считалось, что его душа еще дома и нуждается в защите от нечистой силы. Поэтому в комнате, где лежал покойный, зажигали свет и не позволяли гасить свечи.

