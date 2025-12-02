Когда-то так называли совсем не деньги: как на самом деле появилось слово 'гривня'

Оказывается, слово "гривня" образовалось от праславянского корня.

https://glavred.info/culture/kogda-to-tak-nazyvali-sovsem-ne-dengi-kak-na-samom-dele-poyavilos-slovo-grivnya-10720619.html Ссылка скопирована

Что означает "гривня" / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Откуда происходит название "гривня"

Почему так называется украинская валюта

Всем известно, что гривна - это название украинской валюты. С 16 сентября 1996 года она стала единственным средством платежа и остается им до сих пор. Однако, мало кто знает, откуда происходит само слово "гривна".

Главред решил разобраться, что когда-то называли "гривной".

видео дня

Как образовалось слово "гривна"

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что название украинской валюты "гривня" - происходит от древнего украшения, которое носили на шее.

По его словам, слово "гривня" происходит от старославянского "гривна", что означало ожерелье или браслет. Оно же, видимо, образовалось от праславянского корня, "гривна", то есть "шея".

"В современном украинском языке оно осталось только для определения соответствующей части тела некоторых животных. Поэтому "гривна" - это нашейное украшение, имевшее форму гладкого или витого обруча из драгоценного металла", - говорится в видео.

Мужчина добавил, что "гривни" известны еще с Древнего мира. В частности, в Древнем Риме они были одной из военных наград.

Какими были первые деньги в Украине

Автор видео говорит, что во времена Киевской Руси в течение IX-X веков основной денежной единицей были арабские диргемы.

Он отметил, что первой попыткой изготовления собственной валюты стала чеканка злотников и сребреников под руководством Владимир Великого.

"Еще была Киевская гривна, больше весовая и счетная единица, которая возникла в древней Украине примерно в VIII-IX веках. С распространением на территории Руси-Украины арабских диргемов, определенное их количество начали приравнивать к "Весовой гривне". Однако название весовой гривни связано с этой нашейной гривной", - подытожил он.

Что означает слово "гривна" - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред