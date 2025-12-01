Укр
За границей их не найдешь: колоритные и старинные фамилии украинцев

Мария Николишин
1 декабря 2025, 10:13
Некоторые фамилии сохранились сквозь века только на территории нашей страны.
Старинные фамилии украинцев

Вы узнаете:

  • Какие фамилии можно услышать только в Украине
  • Сколько украинцев их сейчас носят

Украинские фамилии имеют разную историю происхождения. Корни некоторых даже могут достигать других стран. Однако, есть и такие родовые имена, которые можно услышать только в Украине.

Главред решил разобраться, какие фамилии невозможно услышать за рубежом.

Уникальные украинские фамилии

В исследовании преподавателя украинского языка А. Ф. Нечипоренко рассказывается, что некоторые фамилии образованы от слов, сохранившихся сквозь века только на территории нашей страны. Они впитали в себя украинский юмор и историю.

В то же время, в генеалогическом обществе "Родные" отмечают, что такие фамилии преимущественно редкие, ведь их носят лишь несколько украинцев.

Коренные украинские фамилии

Майборода

В современном мире насчитывается 6529 носителей этой фамилии. Подавляющее большинство ее владельцев живет на Киевщине, хотя такое родовое имя можно услышать во всех областях Украины. Что интересно, фамилия Майборода упоминается в казацких реестрах за 1756 год. Также она принадлежала представителям старшины Гетманщины, православного духовенства и киевского мещанства.

Неижборщ

Считается редким в Украине, ведь известно лишь о 20 его владельцах. В основном люди с фамилией Неижборщ живут на Полтавщине и Сумщине.

Завалипич

Фамилией Завалипич обладают 118 человек. В основном они живут на Днепровщине.

Затуливитер

Этой фамилией могут похвастаться 374 украинца. Подавляющее большинство владельцев такого родового имени живет на Полтавщине, Киевщине и Кировоградщине.

Вырвикишка

Эту фамилию также можно назвать довольно редкой. Дело в том, что ее владельцами являются лишь 75 украинцев. В основном они живут в Черкасской и Полтавской областях. Она также упоминается в реестрах среди репрессированных.

Тягнирядно

Такое родовое имя носят 459 украинцев, проживающих в большинстве областей Украины. Кроме того, фамилия упоминается среди репрессированных.

Несвятипаска

Этой фамилией обладают лишь 109 человек. Ее владельцы в основном проживают в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Котигорошко

Данное родовое имя является также редким, ведь его владельцами являются 78 украинцев, большая часть которых проживает в Киевской области.

Ранее мы также рассказывали, какие украинские фамилии имеют еврейские корни. Оказывается, такие фамилии можно услышать даже сейчас.

Кроме того, вы можете узнать, какие украинские фамилии состоят только из одной буквы.

Об источнике: генеалогическое общество "Родные"

Генеалогическое общество "Родные" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.

"Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).

После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

