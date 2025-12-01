За границей их не найдешь: колоритные и старинные фамилии украинцев

Некоторые фамилии сохранились сквозь века только на территории нашей страны.

Украинские фамилии имеют разную историю происхождения. Корни некоторых даже могут достигать других стран. Однако, есть и такие родовые имена, которые можно услышать только в Украине.

Уникальные украинские фамилии

В исследовании преподавателя украинского языка А. Ф. Нечипоренко рассказывается, что некоторые фамилии образованы от слов, сохранившихся сквозь века только на территории нашей страны. Они впитали в себя украинский юмор и историю.

В то же время, в генеалогическом обществе "Родные" отмечают, что такие фамилии преимущественно редкие, ведь их носят лишь несколько украинцев.

Коренные украинские фамилии

Майборода

В современном мире насчитывается 6529 носителей этой фамилии. Подавляющее большинство ее владельцев живет на Киевщине, хотя такое родовое имя можно услышать во всех областях Украины. Что интересно, фамилия Майборода упоминается в казацких реестрах за 1756 год. Также она принадлежала представителям старшины Гетманщины, православного духовенства и киевского мещанства.

Неижборщ

Считается редким в Украине, ведь известно лишь о 20 его владельцах. В основном люди с фамилией Неижборщ живут на Полтавщине и Сумщине.

Завалипич

Фамилией Завалипич обладают 118 человек. В основном они живут на Днепровщине.

Затуливитер

Этой фамилией могут похвастаться 374 украинца. Подавляющее большинство владельцев такого родового имени живет на Полтавщине, Киевщине и Кировоградщине.

Вырвикишка

Эту фамилию также можно назвать довольно редкой. Дело в том, что ее владельцами являются лишь 75 украинцев. В основном они живут в Черкасской и Полтавской областях. Она также упоминается в реестрах среди репрессированных.

Тягнирядно

Такое родовое имя носят 459 украинцев, проживающих в большинстве областей Украины. Кроме того, фамилия упоминается среди репрессированных.

Несвятипаска

Этой фамилией обладают лишь 109 человек. Ее владельцы в основном проживают в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях.

Котигорошко

Данное родовое имя является также редким, ведь его владельцами являются 78 украинцев, большая часть которых проживает в Киевской области.

