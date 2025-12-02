Укр
Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

Руслана Заклинская
2 декабря 2025, 02:26
Расположенный на берегу одной из самых чистых рек Европы, небольшой украинский город имел коммунистическое название.
Сновск сменил название во времена СССР

Сновск на Черниговщине, который расположен на берегах одной из самых чистых рек Европ , является не просто административным центром, а местом, где промышленная история переплетается с коммунистическим прошлым. Этот город с населением около 10,5 тысяч человек вернул себе настоящее имя лишь во время декоммунизации.

Главред узнал историю города Сновск.

Как рабочий поселок превратился в город

Город возник в 1860-х годах под названием Коржевка как рабочий поселок во время строительства Либаво-Роменской железной дороги, которая на следующие полтора века определила судьбу населенного пункта. Как пишет "Телеграф", статус города Сновск получил в 1924 году.

Уже тогда железнодорожная станция и локомотивное депо были главными работодателями. Около трети взрослого населения работало на железнодорожных предприятиях. Кроме железной дороги, в городе действовали лесопильные заводы и мастерские противопожарного оборудования.

В честь кого город 80 лет назывался Щорс

В 1935 году город переименовали в Щорс в честь советского военного деятеля Николая Щорса. Это переименование было частью советской политики по созданию мифологизированных героев для формирования новой коммунистической идеологии.

Только в 2016 году, в рамках декоммунизации, Верховная Рада вернула городу историческое название Сновск, связанное с рекой Снов. Для жителей это стало важным актом возвращения к культурным корням.

Какое значение имел древнерусский Сновск

Название "Сновск" известно еще со времен Киевской Руси. Древний Сновск, существовавший на территории современного Седнева, был укрепленной княжеской крепостью, основанной еще в X веке.

Первое летописное упоминание - 1068 год, когда князь Святослав Ярославич разгромил половецкое войско, защитив Черниговщину. В XII веке и позже город не раз становился ареной боев, а после монгольского нашествия в 1239 году был разрушен. Археологи обнаружили городище площадью более 30 гектаров с остатками валов и курганов.

Что интересного можно увидеть в Сновске сейчас

Одной из самых ярких и необычных достопримечательностей Сновска является гидропарк, созданный в 1980-х годах, где установлен настоящий военный самолет МИГ-23 Самолет, привезенный из соседней Городни, стал музейным экспонатом под открытым небом и настоящим символом города.

К сожалению, сейчас этот гидропарк, где можно увидеть уникальный авиационный экспонат, находится в запущенном состоянии.

На территории громады также расположены 27 заповедных урочищ и 65 водоемов общей площадью около 296 гектаров. Вода реки Снов содержит высокое содержание йода, что придает ей уникальные свойства.

Люди устроили бунт: возмущенные жители Мариуполя обратились к Путину с требованием

