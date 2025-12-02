Более 80 лет назывался в честь героя советской пропаганды: что это за город Украины

Вы узнаете:
- Где расположен город Сновск
- В честь кого город назывался в советские времена
- Когда и почему городу вернули историческое название Сновск
Сновск на Черниговщине, который расположен на берегах одной из самых чистых рек Европ , является не просто административным центром, а местом, где промышленная история переплетается с коммунистическим прошлым. Этот город с населением около 10,5 тысяч человек вернул себе настоящее имя лишь во время декоммунизации.
Главред узнал историю города Сновск.
Как рабочий поселок превратился в город
Город возник в 1860-х годах под названием Коржевка как рабочий поселок во время строительства Либаво-Роменской железной дороги, которая на следующие полтора века определила судьбу населенного пункта. Как пишет "Телеграф", статус города Сновск получил в 1924 году.
Уже тогда железнодорожная станция и локомотивное депо были главными работодателями. Около трети взрослого населения работало на железнодорожных предприятиях. Кроме железной дороги, в городе действовали лесопильные заводы и мастерские противопожарного оборудования.
В честь кого город 80 лет назывался Щорс
В 1935 году город переименовали в Щорс в честь советского военного деятеля Николая Щорса. Это переименование было частью советской политики по созданию мифологизированных героев для формирования новой коммунистической идеологии.
Только в 2016 году, в рамках декоммунизации, Верховная Рада вернула городу историческое название Сновск, связанное с рекой Снов. Для жителей это стало важным актом возвращения к культурным корням.
Какое значение имел древнерусский Сновск
Название "Сновск" известно еще со времен Киевской Руси. Древний Сновск, существовавший на территории современного Седнева, был укрепленной княжеской крепостью, основанной еще в X веке.
Первое летописное упоминание - 1068 год, когда князь Святослав Ярославич разгромил половецкое войско, защитив Черниговщину. В XII веке и позже город не раз становился ареной боев, а после монгольского нашествия в 1239 году был разрушен. Археологи обнаружили городище площадью более 30 гектаров с остатками валов и курганов.
Что интересного можно увидеть в Сновске сейчас
Одной из самых ярких и необычных достопримечательностей Сновска является гидропарк, созданный в 1980-х годах, где установлен настоящий военный самолет МИГ-23 Самолет, привезенный из соседней Городни, стал музейным экспонатом под открытым небом и настоящим символом города.
К сожалению, сейчас этот гидропарк, где можно увидеть уникальный авиационный экспонат, находится в запущенном состоянии.
На территории громады также расположены 27 заповедных урочищ и 65 водоемов общей площадью около 296 гектаров. Вода реки Снов содержит высокое содержание йода, что придает ей уникальные свойства.
