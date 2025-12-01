Как правильно - "íскра" или "іскра́": эксперт исправила распространенную ошибку

Вы узнаете:
- Правильно ли говорить "íскра"
- Правильно ли будет ставить ударение на второй слог
Автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний в своем TikTok объяснила, как правильно ставить ударение в слове "іскра" в украинском языке.
"Бывает такое, встретились два человека и между ними сразу вспыхнула íскра или іскра́? Как, кстати, правильно: íскра или іскра́?", - сказала она.
По ее словам, ударение в этом слове всегда падает на первый слог: "íскра".
Для иллюстрации правильного использования эксперт привела пример: "аж íскри з очей посипалися".
"Мы говорим íскра. Например, "аж íскри з очей посипалися". Вот так правильно", - подчеркнула Багний.
Смотрите видео - Как правильно говорить "íскра" или "іскра́":
@sametak1064 Как правильно - іскрА или Іскра? #правильноукраїнською#наголос#мова#українськамова♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред писал об ошибке, которую делают почти все. В частности речь идет об использовании словосочетаний "перевести гроші" чи "переказати гроші". Эти глаголы большинство людей употребляют как синонимы, хотя это не так.
О персоне: Ольга Багний
Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
