Как правильно - "íскра" или "іскра́": эксперт исправила распространенную ошибку

Ударение в слове "искра" не всегда ставят правильно.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" Ольга Багний в своем TikTok объяснила, как правильно ставить ударение в слове "іскра" в украинском языке.

"Бывает такое, встретились два человека и между ними сразу вспыхнула íскра или іскра́? Как, кстати, правильно: íскра или іскра́?", - сказала она.

По ее словам, ударение в этом слове всегда падает на первый слог: "íскра".

Для иллюстрации правильного использования эксперт привела пример: "аж íскри з очей посипалися".

"Мы говорим íскра. Например, "аж íскри з очей посипалися". Вот так правильно", - подчеркнула Багний.

