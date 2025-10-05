Укр
Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

Алексей Тесля
5 октября 2025, 14:29
Девушка решила полностью отказаться от своей роли в свадебной церемонии и вернуть платье.
  • Причиной конфликта между женщинами стал выбор цвета платья
  • Девушка решила полностью отказаться от своей роли в свадебной церемонии

Невероятная история на свадьбе - оказалось, что причиной конфликта между женщинами стал выбор цвета платья для подружки невесты.

Об этом рассказала участница истории на Reddit. По словам двоюродной сестры невесты, одна из подружек отказалась идти по проходу на церемонии.

Она заявила, что предложенный оттенок ей не подходит и "испортит свадебные фотографии". Это поставило невесту в трудное положение, ведь подруга уже вложилась в покупку обуви, поездку и участие в предсвадебной вечеринке.

Как выяснилось, девушка решила полностью отказаться от своей роли в свадебной церемонии и вернуть платье, несмотря на то что его цвет — тёмно-синий (navy blue) — был согласован всеми заранее, ещё за несколько месяцев.

Подружка уже примеряла наряд, оформила заказ и подобрала аксессуары, так что её внезапное решение отказаться от участия стало неожиданностью для всех.

"Сначала невеста подумала, что это шутка. Но оказалось — вовсе нет. Никаких ссор, никаких истерик — просто спокойный отказ из-за цвета", — поделилась автор поста.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что причина, скорее всего, вовсе не в цвете платья.

Подвязка невесты: что известно о древнем аксессуаре

Образ невесты на свадьбе складывается из множества деталей, и каждая из них играет особую роль. Одним из самых необычных и символичных аксессуаров считается подвязка на ногу. Хотя в нашей культуре она стала популярной относительно недавно, этот элемент уходит корнями в глубокую историю и традиции.

Во Франции подвязка олицетворяла элегантность и женственность, а в древние времена её воспринимали как символ исполнения желаний и благополучия будущего потомства.

Ранее сообщлось о том, как сделать идеальный букет невесты своими руками. Букет будет выглядеть сногсшибательно. Понадобятся всего лишь 12 роз и ленты.

Напомним, ранее Главред писал о том, кто был самой богатой невестой в истории Украины. Были и такие невесты, которые владели городами, селами и замками.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

02:30

Угроза новой пандемии: ученые предупредил о неожиданной опасности

