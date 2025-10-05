Невеста в шоке: подруга отказалась идти к алтарю из-за странной причины

Девушка решила полностью отказаться от своей роли в свадебной церемонии и вернуть платье.

Свадьба закончилась скандалом / Коллаж Главред, фото Pixabay/ericaa1215, Pixabay/ohalek00

Причиной конфликта между женщинами стал выбор цвета платья

Девушка решила полностью отказаться от своей роли в свадебной церемонии

Невероятная история на свадьбе - оказалось, что причиной конфликта между женщинами стал выбор цвета платья для подружки невесты.

Об этом рассказала участница истории на Reddit. По словам двоюродной сестры невесты, одна из подружек отказалась идти по проходу на церемонии.

Она заявила, что предложенный оттенок ей не подходит и "испортит свадебные фотографии". Это поставило невесту в трудное положение, ведь подруга уже вложилась в покупку обуви, поездку и участие в предсвадебной вечеринке.

Как выяснилось, девушка решила полностью отказаться от своей роли в свадебной церемонии и вернуть платье, несмотря на то что его цвет — тёмно-синий (navy blue) — был согласован всеми заранее, ещё за несколько месяцев.

Подружка уже примеряла наряд, оформила заказ и подобрала аксессуары, так что её внезапное решение отказаться от участия стало неожиданностью для всех.

"Сначала невеста подумала, что это шутка. Но оказалось — вовсе нет. Никаких ссор, никаких истерик — просто спокойный отказ из-за цвета", — поделилась автор поста.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что причина, скорее всего, вовсе не в цвете платья.

