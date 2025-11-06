Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орех

Мария Николишин
6 ноября 2025, 14:46
45
Водяной орех - это реликтовый вид, который растет уже тысячи лет.
Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орех
Водяной орех растет в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Что известно о водяном орехе, который растет в Украине
  • Что с ним делали наши предки

Орехи - это не просто вкусный перекус, а настоящее сокровище природы, которое дарит здоровье, энергию и наслаждение. Все знают о грецких орехах, фундуке, миндале, но в Украине растет еще один интересный водяной орех.

Главред решил разобраться, чем особенный водяной орех.

видео дня

Как выглядит водяной орех

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в украинских водоемах можно найти странные колючки, которые являются плодами водяного ореха, который также известен как водяной каштан.

По его словам, его плоды имеют твердую деревянистую оболочку с четырьмя "рогами". Поэтому его еще называют чертов орех.

Можно ли есть водяной орех

Мужчина отметил, что в древности его использовали в пищу.

"В середине белая, сладковатая, питательная мякоть. Из него варили каши, пекли хлеб и даже делали муку", - говорится в видео.

Где растет водяной орех

Известно, что такой орех растет в спокойных водоемах - прудах, озерах и тихих заливах рек. Его листья плавают по поверхности, а плоды прячутся под водой.

"Водяной орех - это реликтовый вид. Он рос еще тогда, когда по Европе ходили мамонты. А сегодня он стал редкостью и занесен в Красную книгу", - говорит автор видео.

Как предки использовали водяной орех

Мужчина добавил, что наши предки, из-за рогатой формы, считали его магическим талисманом.

"Поэтому носили при себе, вешали у дверей или даже в колыбельках детей. Люди верили, что рога чертового ореха отгоняют нечистую силу", - подытожил он.

Что известно о водяном орехе - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube

Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

орехи интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

16:10Война
Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

15:02Синоптик
Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

Последние новости

16:10

Россия анонсировала диверсию на украинской АЭС - в Украине раскрыли план врага

15:40

Ситуация на Покровском направлении: враг штурмует по всей линии обороны

15:38

"Считал странной": Анна Саливанчук призналась, почему ушла от нардепа Божкова

15:36

Какие люди имеют наибольшую удачу в жизни: ответ скрывается в месяце рождения

15:33

От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
15:31

США меняют тактику переговоров с Россией - чего ждать теперь

15:30

Почти не ломаются и служат годами: 10 самых надежных семейных кроссоверов

15:02

Опасная 7-балльная магнитная буря обрушилась на Украину: сколько она продлится

14:46

Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орехВидео

Реклама
14:32

Заводы останавливают производство популярного продукта - что происходит с ценами

14:29

Резервы укрепили фланги: штурмовики ВСУ остановили врага и зачищают Покровск

14:23

Более 2,5 тыс. горняков под землей: удар РФ обесточил шахты на Днепропетровщине

14:18

Как выглядит Рианна после третьих родов: первое публичное появление

14:17

День, когда нужно вспоминать умерших: строгие приметы в праздник 7 ноября

14:08

Прогреет до +16: какие регионы Украины смогут порадоваться солнечной осенью

14:01

Россия снова ударила по энергетике: в каких областях самая сложная ситуация

13:55

Говорить "б/у" - грубая ошибка: как правильно на украинском называть такие вещиВидео

13:55

Как продлить жизнь старому дереву: советы опытных садоводов

13:30

"Удалось отбросить россиян": ВСУ пошли в контратаку и выбили врага в Купянске

13:24

Пылают десятки локомотивов: ГУР рассказало о дерзкой диверсии в РФВидео

Реклама
13:10

Оказался водителем: стала известна личность мужчины из кортежа Джоли после скандала с ТЦК

13:09

Сергей Танчинец тайно женился на своей пиарщице

12:44

Не спешите покупать доллары: эксперты назвали оптимальную валюту для сбережений

12:40

Как не потерять 6500 грн зимней поддержки: украинцев предупредили о мошеннической схеме

12:17

Учёные нашли "пещеру ужаса" с гигантской паутиной и десятками тысяч пауков

12:15

Куча ударов и много раненых: Зеленский резко отреагировал на вражеские ударыФото

12:07

Меган Маркл приняла шокирующее решение: Гарри отреагировал

12:03

Почему магазинные цветы чахнут дома: весь секрет в подкормке, о которой молчат продавцыВидео

11:48

Святослав Вакарчук впервые рассекретил жену и показал детей - детали

11:47

Как по-украински называется "безымянный" палец - ответ мало кто знаетВидео

11:42

Как эффективно прочистить трубы: простое средство, которое работает лучше любых химикатов

11:19

Командир прошел сквозь ад и пережил обстрелы фосфором: дети остались без папыЭксклюзив

11:07

Меньше воробья в 6 раз и летает как бабочка: в Ивано-Франковске заметили украинскую колибри

10:59

Разрушенные дома, много пострадавших: Россия массированно атаковала Днепропетровскую областьФото

10:55

Миллионы солнечных панелей принудительно отключают в Австралии: в чем причина

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

10:50

Шесть самых ревнивых знаков зодиака, с которыми нужно быть начеку

10:37

В Британии назвали человека, который может посадить Путина за стол переговоров

10:21

"Ждем и получаем": обрученная солистка Kazka заговорила о беременности

10:15

Дмитрий Кулеба сделал предложение возлюбленной - что она ответила

Реклама
10:10

"Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

09:53

В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

09:30

Отказалась от косы ради нового имиджа: Юлия Тимошенко изменила прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 ноября (обновляется)

09:25

"Семья": Владимир Ярославский сделал публичное признание

09:24

Скандал в Финляндии: 11-летнюю украинку заставили петь самую популярную в мире русскую песнюВидео

09:20

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

09:00

За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

08:46

Почему Украине очень нужны Томагавки?мнение

08:33

Трамп заявил, что разговаривал с Путиным и тот просил его завершить войну в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять