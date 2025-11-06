Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орех

Вы узнаете:
- Что известно о водяном орехе, который растет в Украине
- Что с ним делали наши предки
Орехи - это не просто вкусный перекус, а настоящее сокровище природы, которое дарит здоровье, энергию и наслаждение. Все знают о грецких орехах, фундуке, миндале, но в Украине растет еще один интересный водяной орех.
Главред решил разобраться, чем особенный водяной орех.
Как выглядит водяной орех
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в украинских водоемах можно найти странные колючки, которые являются плодами водяного ореха, который также известен как водяной каштан.
По его словам, его плоды имеют твердую деревянистую оболочку с четырьмя "рогами". Поэтому его еще называют чертов орех.
Можно ли есть водяной орех
Мужчина отметил, что в древности его использовали в пищу.
"В середине белая, сладковатая, питательная мякоть. Из него варили каши, пекли хлеб и даже делали муку", - говорится в видео.
Где растет водяной орех
Известно, что такой орех растет в спокойных водоемах - прудах, озерах и тихих заливах рек. Его листья плавают по поверхности, а плоды прячутся под водой.
"Водяной орех - это реликтовый вид. Он рос еще тогда, когда по Европе ходили мамонты. А сегодня он стал редкостью и занесен в Красную книгу", - говорит автор видео.
Как предки использовали водяной орех
Мужчина добавил, что наши предки, из-за рогатой формы, считали его магическим талисманом.
"Поэтому носили при себе, вешали у дверей или даже в колыбельках детей. Люди верили, что рога чертового ореха отгоняют нечистую силу", - подытожил он.
Что известно о водяном орехе - видео:
