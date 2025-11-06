Предки считали его талисманом: в Украине растет редкий водяной орех

Водяной орех - это реликтовый вид, который растет уже тысячи лет.

https://glavred.info/life/predki-schitali-ego-talismanom-v-ukraine-rastet-redkiy-vodyanoy-oreh-10712909.html Ссылка скопирована

Водяной орех растет в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что известно о водяном орехе, который растет в Украине

Что с ним делали наши предки

Орехи - это не просто вкусный перекус, а настоящее сокровище природы, которое дарит здоровье, энергию и наслаждение. Все знают о грецких орехах, фундуке, миндале, но в Украине растет еще один интересный водяной орех.

Главред решил разобраться, чем особенный водяной орех.

видео дня

Как выглядит водяной орех

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в украинских водоемах можно найти странные колючки, которые являются плодами водяного ореха, который также известен как водяной каштан.

По его словам, его плоды имеют твердую деревянистую оболочку с четырьмя "рогами". Поэтому его еще называют чертов орех.

Можно ли есть водяной орех

Мужчина отметил, что в древности его использовали в пищу.

"В середине белая, сладковатая, питательная мякоть. Из него варили каши, пекли хлеб и даже делали муку", - говорится в видео.

Где растет водяной орех

Известно, что такой орех растет в спокойных водоемах - прудах, озерах и тихих заливах рек. Его листья плавают по поверхности, а плоды прячутся под водой.

"Водяной орех - это реликтовый вид. Он рос еще тогда, когда по Европе ходили мамонты. А сегодня он стал редкостью и занесен в Красную книгу", - говорит автор видео.

Как предки использовали водяной орех

Мужчина добавил, что наши предки, из-за рогатой формы, считали его магическим талисманом.

"Поэтому носили при себе, вешали у дверей или даже в колыбельках детей. Люди верили, что рога чертового ореха отгоняют нечистую силу", - подытожил он.

Что известно о водяном орехе - видео:

Читайте также:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред