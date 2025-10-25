Тянется на сотни километров: в Украине расположена самая большая пещера мира

Вы узнаете:
- Какая пещера является самой большой в мире
- На сколько километров она простирается
В Украине существует множество уникальных и фантастических мест, которые удивляют своими размерами и красотой. В частности, на территории нашей страны есть пещера, которая самая большая на всей планете.
Главред решил разобраться, где находится самая большая пещера мира.
Какая самая большая гипсовая пещера мира
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Тернопольской области расположена самая большая гипсовая пещера мира.
По его словам, пещеру открыли почти случайно.
"В 1965 году местные школьники из села Королевка, что на Тернопольщине, заметили странное отверстие в земле, из которого тянуло холодом", - говорится в видео.
Когда вызвали исследователей, то оказалось, что это не просто яма, а вход в огромную систему коридоров, которая тянется на десятки километров.
"В этот момент никто не поверил, что в Украине может быть что-то такого масштаба", - подчеркнул мужчина.
Как называется самая большая пещера в Украине
Автор видео подчеркнул, что когда спелеологи впервые пролезли внутрь, было так тесто, что приходилось снимать "скафандры", чтобы протиснуться в узкие проходы.
"Все выглядело безнадежно, однако команда решила назвать ее Оптимистическая - потому что без оптимизма сюда лучше не лезть", - сказал он.
Какова длина самой большой пещеры
Мужчина добавил, что впоследствии пещера оказалась самой длинной гипсовой пещерой планеты. Она достигает более 260 километров в длину.
Что известно о пещере Оптимистическая - видео:
Об источнике: канал Характерник на YouTube
Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
