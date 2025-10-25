Тянется на сотни километров: в Украине расположена самая большая пещера мира

Трудно поверить, что в Украине может быть что-то такого масштаба.

Самая большая пещера в Украине

В Украине существует множество уникальных и фантастических мест, которые удивляют своими размерами и красотой. В частности, на территории нашей страны есть пещера, которая самая большая на всей планете.

Главред решил разобраться, где находится самая большая пещера мира.

Какая самая большая гипсовая пещера мира

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Тернопольской области расположена самая большая гипсовая пещера мира.

По его словам, пещеру открыли почти случайно.

"В 1965 году местные школьники из села Королевка, что на Тернопольщине, заметили странное отверстие в земле, из которого тянуло холодом", - говорится в видео.

Когда вызвали исследователей, то оказалось, что это не просто яма, а вход в огромную систему коридоров, которая тянется на десятки километров.

"В этот момент никто не поверил, что в Украине может быть что-то такого масштаба", - подчеркнул мужчина.

Как называется самая большая пещера в Украине

Автор видео подчеркнул, что когда спелеологи впервые пролезли внутрь, было так тесто, что приходилось снимать "скафандры", чтобы протиснуться в узкие проходы.

"Все выглядело безнадежно, однако команда решила назвать ее Оптимистическая - потому что без оптимизма сюда лучше не лезть", - сказал он.

Какова длина самой большой пещеры

Мужчина добавил, что впоследствии пещера оказалась самой длинной гипсовой пещерой планеты. Она достигает более 260 километров в длину.

Что известно о пещере Оптимистическая - видео:

