Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

4 ноября в Брюсселе состоится саммит по вопросам расширения с представительством стран на уровне лидеров.

В Брюсселе объявят отчет по расширению ЕС / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Зеленский присоединится к саммиту дистанционно

В ежегодном отчете об оценке прогресса стран – кандидатов в члены Европейского союза Украина получит оценку "в основном положительно". Об этом 3 ноября сообщил в соцсети Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия завтра опубликует свой ежегодный отчет по странам-кандидатам в ЕС. Оценочные листы. В основном положительно: Молдова, Украина, Черногория, Албания", – написал он. видео дня

По данным Йозвяка, среднюю оценку получат Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово.

Оценку "ужасно" должна получить только Грузия, утверждает редактор Йозвяк.

В свою очередь Euronews пишет, что 4 ноября в Брюсселе состоится саммит по вопросам расширения с представительством стран на уровне лидеров, который называют "беспрецедентным событием" и "определяющим моментом" для политики расширения ЕС.

Страны будут представлены на уровне лидеров, также официально подтверждено участие президента Еврорады Антониу Кошты.

Утверждается, что на саммите будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. В то же время "Европейская правда" утверждает, что украинский лидер присоединится к событию дистанционно.

Вступление Украины в ЕС - мнение эксперта

Эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин высказал интересное мнение, что, несмотря на все недовольство Будапешта, для Венгрии выгодно вступление Украины в Европейский Союз.

"Если объективно, то для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы она со всех сторон была окружена и Шенгенской зоной, и в перспективе Еврозоной, и не была на границе Европейского Союза, то есть по всем критериям - вступление Украины в ЕС для страны пойдет только в плюс", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.

Вам может быть интересно:

Кто такой Рикард Йозвяк Корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе. Освещает деятельность ЕС и НАТО. Ранее занимал должность пресс-атташе в европейском офисе Amnesty International, работал репортером для европейского бюро "Голоса Америки" и автором Politico.

