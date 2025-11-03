Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

Виталий Кирсанов
3 ноября 2025, 18:00
86
4 ноября в Брюсселе состоится саммит по вопросам расширения с представительством стран на уровне лидеров.
В Брюсселе объявят отчет по расширению ЕС
В Брюсселе объявят отчет по расширению ЕС / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Кратко:

  • Зеленский присоединится к саммиту дистанционно
  • Оценку "ужасно" должна получить только Грузия, утверждает редактор Йозвяк

В ежегодном отчете об оценке прогресса стран – кандидатов в члены Европейского союза Украина получит оценку "в основном положительно". Об этом 3 ноября сообщил в соцсети Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия завтра опубликует свой ежегодный отчет по странам-кандидатам в ЕС. Оценочные листы. В основном положительно: Молдова, Украина, Черногория, Албания", – написал он.

видео дня

По данным Йозвяка, среднюю оценку получат Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово.

Оценку "ужасно" должна получить только Грузия, утверждает редактор Йозвяк.

В свою очередь Euronews пишет, что 4 ноября в Брюсселе состоится саммит по вопросам расширения с представительством стран на уровне лидеров, который называют "беспрецедентным событием" и "определяющим моментом" для политики расширения ЕС.

Страны будут представлены на уровне лидеров, также официально подтверждено участие президента Еврорады Антониу Кошты.

Утверждается, что на саммите будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. В то же время "Европейская правда" утверждает, что украинский лидер присоединится к событию дистанционно.

Вступление Украины в ЕС - мнение эксперта

Эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин высказал интересное мнение, что, несмотря на все недовольство Будапешта, для Венгрии выгодно вступление Украины в Европейский Союз.

"Если объективно, то для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы она со всех сторон была окружена и Шенгенской зоной, и в перспективе Еврозоной, и не была на границе Европейского Союза, то есть по всем критериям - вступление Украины в ЕС для страны пойдет только в плюс", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.

Вам может быть интересно:

Кто такой Рикард Йозвяк

Корреспондент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Брюсселе. Освещает деятельность ЕС и НАТО. Ранее занимал должность пресс-атташе в европейском офисе Amnesty International, работал репортером для европейского бюро "Голоса Америки" и автором Politico.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Йозвяк Рикард Йозвяк новости Украины новости Украины и мира Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

19:05Синоптик
Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:49Фронт
ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операции

ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операции

17:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Почему 4 ноября нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Штраф до 8500 гривен: когда менять шины, чтобы избежать наказания по закону

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 4 октября: Быкам - срыв, Козлам - ошибки

Последние новости

19:10

Как Силы обороны Украины на месяцы выпилили целую российскую отрасль

19:05

Влупила новая магнитная буря: украинцев предупредили о 6-балльном шторме

18:49

Сырский сообщил об успешном контрнаступлении в Донецкой области - что известно

18:46

Дизель и бензин "возьмут разгон": эксперт озвучил новые цены на АЗС

18:46

Заговоры и бунты: почему в Турции казнили за употребление кофе

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
18:39

Военный эксперт заявил, что РФ будет пытаться открыть новое направление на фронте

18:12

Не придется даже пачкать руки: лайфхак, как быстро приготовить тефтели

18:10

"Извиняюсь" не работает: языковеды объяснили, как правильно просить прощения

18:00

Еврокомиссия представит отчет о прогрессе Украины на пути в ЕС: чего ожидать

Реклама
17:56

Куда пойдут россияне после оккупации Покровска - названы основные направления

17:47

ВМС атаковали элитное подразделение РФ в Черном море - детали дерзкой операцииВидео

17:44

На вкус как бабушкины: рецепт ленивых пирожков с яйцом и луком без лепки

17:27

Профессия мечты или ловушка: как правильно выбрать специальность в зарубежном университете

17:27

Популярные продукты в Украине стремительно дешевеют: сколько это продлится

16:56

Причина, о которой знают единицы: зачем белить деревья осенью

16:55

Евровидение 2026: три страны-соседи Украины объявили о возвращении на конкурсВидео

16:48

Повесток станет больше: ТЦК будут искать военнообязанных по-новому, детали

16:38

Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операцииВидео

16:36

Доллар и евро резко взлетели после падения: новый курс валют на 4 ноября

16:29

Дешево и гениально: почему украинцы выбрали солому, а не дерево

Реклама
16:08

Мясокомбинат вместо морга: россияне завалены телами своих военных на Покровском направлении

15:49

"Взлетит" ли доллар до 45 грн: украинцам назвали новый валютный курс

15:48

Губы в губы: жаркий поцелуй Могилевской и Козловского взбудоражил СетьВидео

15:43

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

15:33

Почему во второй по величине стране мира живет так мало людей: тайна Канады

15:29

Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналистаВидео

15:17

Существует угроза окружения ВСУ: эксперт раскрыл реальное положение дел в Покровске

14:58

Путинским оккупантам дали новый срок захвата Донецкой области – СМИ

14:52

Утраченные библейские тексты: что на самом деле рассказывают Кумранские рукописи

14:32

Россиян "стирают в порошок": ДШВ перебрасывают резервы и зачищают Покровск

14:26

Не будет погрешности: как правильно взвешивать продукты на весах

14:15

Что делать с листьями ореха осенью: полезные способы использования

14:03

Настоящий взрыв вкуса: традиционный салат "Оливье" по-новому

13:56

Украина получила от Британии новую партию ракет Storm Shadow – Bloomberg

13:55

Морозы и дожди сорвут "бабье лето" - когда в Украину придет резкое похолодание

13:49

"Сколько можно плакать" звезда Женского квартала эмоционально ответила на хейт

13:48

Ценники внезапно изменили: в Украине безумно подорожали ранее доступные продукты

13:47

Неизвестный лайфхак СССР: зачем эмалированной посуде делали черный ободок

13:33

"Оккупировали" многие деревья: в Киеве заметили необычных насекомых

13:32

"Мы не можем подавить такие Шахеды": "Флеш" сделал неожиданное заявление

Реклама
13:27

Экс-ведущий "Орла и Решки" во второй раз станет отцом - детали

13:25

"Открыто говорю": путинист Глушко рассказал все про измены Наташе Королевой

13:09

"Не мог отказаться от веры": Виктор Павлик сделал последнюю услугу умершему сыну

12:54

Мужчин в розыске можно забронировать: Зеленский подписал закон

12:46

Над Украиной взойдет "бобровая" Луна: когда ждать самое большое суперлуние 2025

12:40

Точно не "под открытым небом" - как правильно сказать на украинскомВидео

12:39

"Никак не уймется": что происходит с женой молчуна Игоря Николаева

12:26

Украина может "влупить" по Уренгою и "Силе Сибири": прогноз ударов вглубь РФ

12:03

Киров и Петровский: почему эти области до сих пор так называются

11:47

"Любой взвоет": предательница Тодоренко уничтожила свой брак

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять