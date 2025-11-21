1444 тонны металла: открыто гигантское месторождение золота

Исследователи оценивают запасы месторождения в 2,586 млн тонн золотой руды.

Открыто гигантское месторождение золота / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Он стал крупнейшим золотым проектом в стране

Что значит это открытие

В Китае найдено одно из крупнейших золотых месторождений в истории страны. Согласно данным Министерства природных ресурсов КНР, новое месторождение Дадунгоу, расположенное в провинции Ляонин, может содержать около 1444 тонн чистого золота.

Стоимость добытого металла оценивается более чем в 192 миллиарда долларов.

Что известно о находке

Исследователи оценивают запасы месторождения в 2,586 млн тонн золотой руды. Среднее содержание металла — 0,56 г на тонну, что считается высокими показателями для подобных залежей. По данным IFLScience, открытие может стать одним из ключевых для китайской золотодобывающей отрасли за последние десятилетия.

Крупнейший золотой проект в стране

Для разработки месторождения объединены усилия сразу нескольких крупных структур.

В период с 2024 по 2027 годы в создание полноценного производственного цикла — от разведки и добычи до переработки, плавки и промышленного производства — планируется вложить 2,82 млрд долларов.

Не первое крупное открытие

Месторождение Дадунгоу стало очередным громким открытием в Китае. В конце прошлого года власти сообщили о находке ещё одного сверхкрупного золоторудного участка в провинции Хунань, запасы которого оцениваются приблизительно в 83 млрд долларов.

Стратегическое значение

По словам профессора Ван Яня из Школы Коммунистической партии Китая, залежи такого масштаба — свыше 1000 тонн — значительно усилят стратегические золотые резервы страны. Полная интеграция добычи и производства усилит позиции Китая на мировом рынке драгоценных металлов.

Китай уже входит в число мировых лидеров по добыче золота — уступая лишь России и Австралии — и активно инвестирует в расширение отрасли, чтобы сохранить доминирование.

Глобальный контекст: спрос и цены растут

Эксперты отмечают, что мировые цены на золото продолжают расти:

в 2020 году произошёл резкий скачок,

в октябре 2025 года металл достиг исторического максимума — более 4000 долларов за унцию.

Спрос поддерживается растущими золотыми резервами центральных банков и экономической неопределённостью.

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

