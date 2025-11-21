1444 тонны металла: открыто гигантское месторождение золота

Вы узнаете:
- Он стал крупнейшим золотым проектом в стране
- Что значит это открытие
В Китае найдено одно из крупнейших золотых месторождений в истории страны. Согласно данным Министерства природных ресурсов КНР, новое месторождение Дадунгоу, расположенное в провинции Ляонин, может содержать около 1444 тонн чистого золота.
Стоимость добытого металла оценивается более чем в 192 миллиарда долларов.
Что известно о находке
Исследователи оценивают запасы месторождения в 2,586 млн тонн золотой руды. Среднее содержание металла — 0,56 г на тонну, что считается высокими показателями для подобных залежей. По данным IFLScience, открытие может стать одним из ключевых для китайской золотодобывающей отрасли за последние десятилетия.
Крупнейший золотой проект в стране
Для разработки месторождения объединены усилия сразу нескольких крупных структур.
В период с 2024 по 2027 годы в создание полноценного производственного цикла — от разведки и добычи до переработки, плавки и промышленного производства — планируется вложить 2,82 млрд долларов.
Не первое крупное открытие
Месторождение Дадунгоу стало очередным громким открытием в Китае. В конце прошлого года власти сообщили о находке ещё одного сверхкрупного золоторудного участка в провинции Хунань, запасы которого оцениваются приблизительно в 83 млрд долларов.
Стратегическое значение
По словам профессора Ван Яня из Школы Коммунистической партии Китая, залежи такого масштаба — свыше 1000 тонн — значительно усилят стратегические золотые резервы страны. Полная интеграция добычи и производства усилит позиции Китая на мировом рынке драгоценных металлов.
Китай уже входит в число мировых лидеров по добыче золота — уступая лишь России и Австралии — и активно инвестирует в расширение отрасли, чтобы сохранить доминирование.
Глобальный контекст: спрос и цены растут
Эксперты отмечают, что мировые цены на золото продолжают расти:
- в 2020 году произошёл резкий скачок,
- в октябре 2025 года металл достиг исторического максимума — более 4000 долларов за унцию.
Спрос поддерживается растущими золотыми резервами центральных банков и экономической неопределённостью.
Вам может быть интересно:
- Горшки забиты золотом: в Лавре нашли необычайный клад, кому он принадлежал
- Почти 100 кг золота и серебра: где в Украине нашли самый большой клад в истории
- Каждому украинцу по 38 кг золота: раскрыт секрет клада Полуботка и где он сейчас
Об источнике: IFLScience
IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.
Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред