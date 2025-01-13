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"Отходить со всего южного фланга": Коваленко встревожил прогнозом по фронту

Даяна Швец
13 января 2025, 23:30
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Оккупанты хотят выйти на Андреевку, чтобы из Андреевки иметь возможность еще и с севера давить на Константинополь.
Коваленко, ВГУ
Коваленко рассказал о планах РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Главред

Самое главное:

  • Захват Дачного может изменить ход боев на южном фланге
  • Прорыв на юге может заставить ВСУ отступить на Константинополь
  • Российские войска давят на Кураховский выступ с двух направлений

В случае прорыва российских войск в районе Дачного ситуация для ВСУ может осложниться. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что, если оккупанты захватят этот населенный пункт, украинские защитники могут быть вынуждены отступить с южного фланга вдоль трассы М15 и оставить большую часть Кураховского выступа, переместившись к Улаклову и Константинополю.

"То есть, в зависимости от того, как долго сможет держать оборону Дачное, будет определяться продолжительность обороны значительной части Кураховского выступа", - уточнил эксперт на YouTube-канале OBOZ UA.

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Курахове, Курахово Инфографика
Курахово / Инфографика: Главред

Коваленко также отметил, что на севере Кураховского выступа ситуация для ВСУ более сложная, поскольку там действует 90-я танковая дивизия РФ. Это подразделение пока не понесло значительных потерь и продолжает активные действия в районе Славянки, Петровки и Шевченко.

"Этот рубеж вообще неизменен. Оккупанты хотят выйти на Андреевку, чтобы из Андреевки иметь возможность еще и с севера давить на Константинополь", - пояснил аналитик.

По мнению эксперта, российская армия, вероятно, в ближайшее время сосредоточит усилия на ликвидации Кураховского выступа с двух направлений.

Ситуация на фронте - что известно

Как писал Главред ранее, оккупанты продвинулись и контролируют часть Торецка. Активные бои продолжаются в центральной части города.

Кроме этого, в ВСУ оценили угрозу окружения Покровска. Активность боевых действий остается высокой, хотя говорить о том, что российские войска настолько приблизились к городу, чтобы начать наступление, пока преждевременно.

Более того, 60 тысяч солдат РФ "нависли" над Сумами. Перед наступлением на Сумскую область россиянам нужно вытеснить ВСУ из Курской области, поэтому враг прикладывает максимальные усилия для атак.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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