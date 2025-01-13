'Ситуация очень серьезная': в ВСУ оценили угрозу окружения Покровска

Россияне сконцентрировали на Покровском направлении 70 тысяч военных, которых недостаточно для окружения Покровска широким фронтом, отметил Тимочко.

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В ВСУ оценили угрозу окружения Покровска / Коллаж Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

О чем сказал Тимочко:

У РФ нет достаточно ресурсов для окружения Покровска

Россияне пытаются перекрыть логистику Сил обороны

Российским оккупационным войскам не хватает ресурсов для масштабного окружения Покровска широким фронтом с флангов. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

Тимочко отметил, что вражеские беспилотники уже кружат над Покровском, а артиллерия обстреливает пригород. Однако говорить о том, что российские войска настолько приблизились к городу, чтобы начать наступление, пока преждевременно, хотя активность боевых действий остается высокой.

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"Ситуация очень серьезная, без сомнений. Но сейчас у россиян недостаточно сил для охвата Покровска с флангов", - подчеркнул Тимочко.

Он также отметил, что россияне могут попытаться перекрыть логистические пути с востока или запада, но полностью заблокировать поставки и поддержку города им пока не удается. К тому же они не смогли решить проблему Купянского выступа, который остается серьезным вызовом для их сил.

"Также они не взяли под контроль дорогу, ведущую из Запорожья в Донецк, которая является важной для нашего военного контингента. Поэтому в такой ситуации провести массированное наступление на Покровск оккупантам не удастся", - сообщил он.

Тимочко добавил, что российские войска состоят из различных групп, чьи командующие часто действуют несогласованно, что приводит к внутренней борьбе за достижение успеха. Враг, вероятно, попытается атаковать как с флангов, так и в лоб.

"Но для оперативного прорыва им сейчас не хватает сил. Даже тех 70 тыс., что они имеют, недостаточно для масштабных операций", - сказал военнослужащий.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, продвижение российских оккупантов в районе Курахово замедлилось после захвата Кураховской ТЭС и трубных заводов, отметил директор компании Defense Express Сергей Згурец.

Армия РФ пытается продвинуться с юга от Покровска, чтобы обойти город, сообщил аналитик Андрей Крамченков. Зафиксировано движение вражеских сил от населенного пункта Удачное и с юга непосредственно к окраинам Покровска. Также противник активен в районе соседнего Мирнограда.

Президент Владимир Зеленский отметил, что наиболее сложной остается ситуация вблизи Покровска.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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