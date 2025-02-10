Худший сценарий для Украины: Тука о плане Трампа по завершению войны

Не исключена реализация менее благоприятного для Украины сценария, говорит Георгий Тука.

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Георгий Тука спрогнозировал сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 241 ОБр ТРО

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Трамп может обвинить в начале войны Зеленского и Путина

Не исключена реализация менее благоприятного для Украины сценария

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука прокомментировал вероятный сценарий, который президент США Дональд Трамп может реализовать для завершения войны в Украине.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, скорее всего возможны два вероятных сценария.

"Оптимистический сценарий предполагает, что, когда Трамп увидит, что ему не удается не то что установить справедливый мир, а даже просто остановить боевые действия, он повернется спиной к "другу Владимиру" и откроет шлюзы американской военной помощи Украине", - говорит эксперт.

Вместе с тем он не исключает, что также может быть реализован менее благоприятный для Украины сценарий.

"Я не являюсь знатоком психологии Дональда Трампа, но думаю, что более вероятен сценарий, при котором у Трампа будет следующая позиция: они оба (Зеленский и Путин, – ред.) виноваты, они оба недоговороспособны, поэтому пусть сами между собой выясняют отношения, а США здесь ни при чем", - добавил Тука.

Смотрите видео - чат с Георгием Тукой:

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Ранее сообщалось о том, что Путин дал сигнал, что не согласится на мирные переговоры. Диктатор дал сигнал российскому обществу, что война будет продолжаться и что РФ не планирует в ближайшее время участвовать в мирных переговорах.

Напомним, ранее сообщалось, когда могут быть переговоры делегации Украины с командой Трампа. Основные переговоры украинской делегации с новой командой Трампа ожидаются тогда, когда будет "Украинская неделя" в Вашингтоне.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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