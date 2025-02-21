Как заставить Россию стремиться к миру: Зеленский назвал ключевое условие

Президент Украины высказался об ударах по военным объектам и инфраструктуре РФ.

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Зеленский провел Ставку/ Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот из видео

Основное:

Лидер страны провел Ставку

Президент Украины заслушал доклады о ситуации на фронте

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны сильные соглашения с Америкой

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку 20 февраля. Об этом говорится в вечернем обращении лидера страны.

Он высказался о ударах по военным объектам и инфраструктуре РФ, которые обслуживают войну.

видео дня

"На каждые два вложенных доллара в нашу дальнобойность мы получаем уже почти десять долларов российских убытков. Это нужная динамика: Россия должна чувствовать цену войны, чтобы действительно хотеть мира", - подчеркнул президент Украины.

Лидер страны отметил, что заслушал доклады военных, об украинских позициях на фронте, ситуацию с поставками: контракты, пакеты оружия.

"Работа продолжается. Я благодарю каждого из наших партнеров, которые понимают, что нужны сильные позиции: и на фронте, чтобы защищать людей, и в дипломатии имеют значение и сила, и правда", - подчеркнул он.

Кроме этого, Зеленский сказал, что Украине нужны сильные соглашения с Америкой.

"Я поручил команде работать быстро и очень взвешенно. Экономика и безопасность должны идти рядом. Детали соглашений имеют значение. Чем лучше прописаны детали, тем лучше результат", - добавил он.

Редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Верховный главнокомандующий напомнил, что провел разговор с президентом Франции, с премьер-министром Дании, с премьером Норвегии. Также разговаривал с президентом Финляндии и премьером Канады.

В конце Зеленский поблагодарил за ощущение единства.

Соглашение по ископаемым с США - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на Дональда Трампа, США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

После СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отказался подписать документ о минеральных ресурсах Украины. Известно, что согласно договору, во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом.

Позже Украина получила от администрации президента США Дональда Трампа "улучшенную" версию соглашения о добыче полезных ископаемых. Это произошло после того, как Владимир Зеленский отклонил первое предложение Трампа.

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